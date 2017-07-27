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Участники очередной экспедиции на МКС рассказали, чем пахнет космос

Космос
27 июля, 18:51 дата обновления: 27 июля, 18:59 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 27, июля. /ТАСС

Российский космонавт Сергей Рязанский и американский астронавт Рэндольф Брезник отметили, что в космосе чувствуют запах сварки и грибного супа

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник

© Юрий Смитюк/ТАСС

БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 июля. /ТАСС/. Запах сварки и грибного супа чувствуют космонавты во время выхода в открытый космос. Об этом в четверг заявили российский космонавт Сергей Рязанский и американский астронавт Рэндольф Брезник.

"Космос пахнет сваркой. Очень металлический озоновый запах, как когда газовая сварка идет. Вот этим пахнет открытый космос", - заявил Рязанский, который 28 июля отправится на Международную космическую станцию (МКС).

Брезник отметил, что тоже чувствует запах, когда выходит за пределы МКС. "После выхода в открытый космос, когда мы открываем люк, - это невероятный запах, который можно сравнить с грибным крем-супом", - сказал он на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур.

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Высокая температура воздуха на Байконуре не смутила членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-05".

"В "Союзе" у нас будет система вентиляции. Спрашивать Рэнди [Брезника] об этом [как сказывается высокая температура] бесполезно, ведь он из Техаса, а у них всегда так. Паоло [Несполи] - тоже бесполезно. Как житель Италии, он привычный, тем более в основном он живет в Хьюстоне, поэтому точно привычный", - рассказал Рязанский.

"Я хочу доложить от лица дублирующего экипажа, что мы провели покраску их корабля в хороший белый цвет, достаточно холодная ракета им гарантирована. Я не думаю, что им будет тяжело в первой части полета", - пошутил член дублирующего экипажа россиянин Александр Мисуркин.

Как отмечается на сайте Казгидромета, в день старта на космодроме Байконур ожидается ясная погода с температурой воздуха в районе +36 градусов по Цельсию.

Турпоездки на космодромы

В целях популяризации космонавтики необходимо, чтобы все желающие могли с легкостью приезжать на космодромы и следить за запусками ракет, заявил Рязанский.

"Развивать туризм, считаю, необходимо. В этот раз около 90 детей из Российского движения школьников приехали (на Байконур - прим. ТАСС). В целях популяризации космонавтики надо, чтобы любые граждане могли с легкостью приехать", - заявил.

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По словам Рязанского, он провел беседу с руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым, который, по словам космонавта, также понимает необходимость развивать наземный космический туризм в России.

"Надеюсь, в скором времени это [поездки на космодромы] будет более доступно", - сказал Рязанский.

Перед встречей космонавтов с журналистами госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС. В состав основного экипажа утверждены российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи, в дублирующем составе - россиянин Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-05" к МКС планируется на 18:41 мск 28 июля. После выхода на орбиту корабль за шесть часов подлетит к станции. Стыковка с российским модулем МКС "Рассвет" планируется на 1:01 мск 29 июля. Ранее сообщалось, что "Союз-ФГ" уже установлен на "Гагаринском старте" Байконура.

Музей на Байконуре

Ранее командный пункт стартовой площадки советской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия", использовавшейся для запуска космического корабля "Буран", открыли на Байконуре для посещения туристами. Посещение площадки 250А стало дополнительной экскурсией, которую проводит для своих посетителей музей космодрома Байконур. В командном пункте находилось рабочее место руководителей технического и технологического оборудования. Здесь были системы термостатирования, газоснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения, все системы заправки, программно- проверочный комплекс.

Также ранее сообщалось, что в рамках развития наземного космического туризма Роскосмос делегировал ФГУП "ЦЭНКИ" право на координацию туристической деятельности. При этом ЦЭНКИ самостоятельно не занимается туристическим бизнесом, для этой работы он отобрал около четырех десятков туроператоров из России и Казахстана.

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