SpaceX вывела на орбиту 10 спутников, но не смогла плавно спустить головной обтекатель

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX в пятницу успешно вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, однако не смогла осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя Falcon 9 - головного обтекателя. Об этом сообщается на страницах в Twitter компании и ее руководителя Илона Маска.

GPS guided parafoil twisted, so fairing impacted water at high speed. Air wake from fairing messing w parafoil steering. Doing helo drop tests in next few weeks to solve. — Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2018 г.

По словам Маска, обтекатель "ударился об воду на большой скорости". Причиной этого предварительно стало то, что не раскрылось должным образом парашютирующее крыло, с помощью которого должен был плавно спуститься данный элемент стоимостью около $6 млн. Глава SpaceX заявил, что последуют новые испытания. Из сообщений в Twitter компании следует, что все 10 спутников успешно вышли на орбиту.

Successful deployment of all 10 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. — SpaceX (@SpaceX) 30 марта 2018 г.

Ракеты была запущена в пятницу с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 07:13 по времени Западного побережья США (17:13 мск). Первая ступень до этого была использована при отправке в космос спутников Iridium NEXT в октябре 2017 года и была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не стали.

Ранее ожидалось, что запуск состоится в четверг. Операция была отложена в связи с проблемами с одним из спутников.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в американском штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Планируется, что все эти спутники будут находиться на орбите уже к середине 2018 года.