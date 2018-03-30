Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

SpaceX вывела на орбиту 10 спутников, но не смогла плавно спустить головной обтекатель

Космос
30 марта, 21:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, марта. /ТАСС

Глава компании Илон Маск заявил, что обтекатель ударился об воду на большой скорости

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX в пятницу успешно вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, однако не смогла осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя Falcon 9 - головного обтекателя. Об этом сообщается на страницах в Twitter компании и ее руководителя Илона Маска.

По словам Маска, обтекатель "ударился об воду на большой скорости". Причиной этого предварительно стало то, что не раскрылось должным образом парашютирующее крыло, с помощью которого должен был плавно спуститься данный элемент стоимостью около $6 млн. Глава SpaceX заявил, что последуют новые испытания. Из сообщений в Twitter компании следует, что все 10 спутников успешно вышли на орбиту.

Ракеты была запущена в пятницу с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 07:13 по времени Западного побережья США (17:13 мск). Первая ступень до этого была использована при отправке в космос спутников Iridium NEXT в октябре 2017 года и была возвращена на Землю. На этот раз осуществлять ее управляемый спуск не стали.

Смотрите также
Ракета-носитель Falcon 9

Американская ракета-носитель Falcon 9. Досье

Ранее ожидалось, что запуск состоится в четверг. Операция была отложена в связи с проблемами с одним из спутников.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в американском штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Планируется, что все эти спутники будут находиться на орбите уже к середине 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция Лондона не досматривала рейс из Москвы
2
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
3
Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"
4
"Аэрофлот": действия британцев не соответствуют мировой практике досмотра самолетов
5
Источник: британские власти без оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота"
6
Пожар произошел в психиатрической больнице в Ногинске
7
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники