Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания Rocket Lab запланировала первый коммерческий запуск спутников на конец апреля

Космос
5 апреля, 12:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Двухнедельные запуски начнутся с 20 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Raoux

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Частная американская компания Rocket Lab в конце апреля планирует осуществить первый полностью коммерческий запуск своей 17-метровой ракеты-носителя Electron с несколькими спутниками на борту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте компании.

Смотрите также

Запущенная компанией Rocket Lab ракета до околоземной орбиты долететь не смогла

Частная компания Rocket Lab вывела на орбиту "зеркальный" спутник

Rocket Lab провела запуск ракеты-носителя с собственного космодрома в Новой Зеландии

Несмотря на то, что Rocket Lab базируется в США, свои ракеты в космос она планирует отправлять с принадлежащей ей стартовой площадки в Новой Зеландии. 14-дневное окно для запуска откроется с 20 апреля. Ежедневно в течение этого периода у компании будет четыре часа, чтобы запустить ракету по нужной траектории для последующего вывода спутников на орбиту. "Имеющий лицензию на проведение запусков каждые 72 часа пусковой комплекс Rocket Lab - единственная частная стартовая площадка для орбитальных запусков", - отмечается в сообщении компании. Первая ступень Electron оснащена сразу девятью двигателями, работающими на жидком кислороде и керосине. Вторая ступень имеет лишь один двигатель. Максимальная нагрузка не превышает 227 кг.

Впервые ракета была запущена в мае 2017 года. Пуск прошел неудачно - она так и не смогла доставить груз на орбиту. Однако 20 января носитель смог вывести в космос сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями. После этого руководство компании заявило, что готово принимать заказы у частных операторов спутников.

В этот раз клиентами выступили сразу две компании. Spire Global хочет запустить два очередных микроспутника формата "кубсат" Lemur-2. С их помощью ведется сбор данных о погоде, а также отслеживаются передвижения кораблей. Кроме того, GeoOptics, еще одна фирма, работающая в сфере метеорологии, хочет расширить свою группировку аппаратов на орбите за счет спутника, построенного инженерами Tyvak Nano-Satellite Systems.

К концу года Rocket Lab планирует запускать по одной ракете в месяц. Сами носители собираются в Калифорнии. По словам исполнительного директора компании Питера Бека, ее цель - закрепиться на рынке малых спутников.

Согласно опубликованным в феврале данным базирующейся в Атланте аэрокосмической компании SpaceWorks, число таких аппаратов, запущенных в 2017 году, превысило даже наиболее оптимистичные прогнозы, но теперь для развития данного направления нужны новые компании. 2017 год в этом плане стал рекордным - в космос с Земли отправились более 300 спутников весом от одного до 50 кг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Новая Зеландия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости