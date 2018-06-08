Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNBC: SpaceX построит на космодроме на мысе Канаверал новый ЦУП и ангары для ракет Falcon

Космос
8 июня, 22:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июня. /ТАСС

SpaceX уже уведомило NASA о желании построить новый центр управления полетами и ангары для своих ракет семейства Falcon

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

Смотрите также
Ракета-носитель Falcon 9

Американская ракета-носитель Falcon 9. Досье

Он ссылается на документы, направленные в апреле компанией Илона Маска на рассмотрение NASA. SpaceX уведомило космическое ведомство страны о желании построить новый центр управления полетами (ЦУП) и ангары для своих ракет семейства Falcon.

"По мере увеличения частоты запусков SpaceX и числа предстоящих миссий из Флориды мы стремимся расширить свои возможности и наращивать операции по запуску, приземлению и повторной отправке в полет семейства ракет Falcon", - приводит телеканал слова официального представителя компании Джеймса Глисона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Маск, Илон
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости