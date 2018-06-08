CNBC: SpaceX построит на космодроме на мысе Канаверал новый ЦУП и ангары для ракет Falcon

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

Он ссылается на документы, направленные в апреле компанией Илона Маска на рассмотрение NASA. SpaceX уведомило космическое ведомство страны о желании построить новый центр управления полетами (ЦУП) и ангары для своих ракет семейства Falcon.

"По мере увеличения частоты запусков SpaceX и числа предстоящих миссий из Флориды мы стремимся расширить свои возможности и наращивать операции по запуску, приземлению и повторной отправке в полет семейства ракет Falcon", - приводит телеканал слова официального представителя компании Джеймса Глисона.