Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Астронавты установили новые камеры на модуле МКС Harmony

Космос
14 июня, 22:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Это оборудование позволит более четко видеть фазу сближения аппаратов для стыковки с орбитальной станцией

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд в четверг завершили выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС), полностью выполнив запланированный объем работ. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Выход в открытый космос продолжался 6 часов 49 минут. Астронавты выполнили все три поставленные им задачи в полном объеме", - заявили в центре управления полетом NASA.

Астронавтам надо было установить новые камеры высокого разрешения на стыковочном узле модуля Harmony американского сегмента МКС. Это в будущем позволит более четко видеть фазу сближения космических аппаратов для стыковки с орбитальной станцией. Кроме того, Фойстел и Арнольд должны были заменить комплект камер на ферме по правому борту станции и привести в закрытое состояние щиток на научном приборе, установленном с внешней стороны японского модуля Kibo.

NASA подтвердило, что Фойстел поднялся на третье место по суммарному количеству времени, проведенном в открытом космосе. Оно составило 60 часов 22 минуты за девять выходов. Таким образом американец обошел свою соотечественницу Пегги Уитсон, на счету которой 10 "космических прогулок" общей продолжительностью 60 часов 21 минута. На первом месте остается россиянин Анатолий Соловьев (78 часов 21 минута, 16 выходов), на втором - астронавт NASA Майк Лопес-Алегрия (67 часов 40 минут, 10 выходов).

8 июня на станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Помимо них и Фойстела с Арнольдом, вахту на орбитальном комплексе несет россиянин Олег Артемьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Пенсионный возраст в России. Досье
3
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Биография Станислава Говорухина
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Украина открывает восемь визовых центров в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости