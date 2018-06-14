Астронавты установили новые камеры на модуле МКС Harmony

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд в четверг завершили выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС), полностью выполнив запланированный объем работ. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Выход в открытый космос продолжался 6 часов 49 минут. Астронавты выполнили все три поставленные им задачи в полном объеме", - заявили в центре управления полетом NASA.

Астронавтам надо было установить новые камеры высокого разрешения на стыковочном узле модуля Harmony американского сегмента МКС. Это в будущем позволит более четко видеть фазу сближения космических аппаратов для стыковки с орбитальной станцией. Кроме того, Фойстел и Арнольд должны были заменить комплект камер на ферме по правому борту станции и привести в закрытое состояние щиток на научном приборе, установленном с внешней стороны японского модуля Kibo.

NASA подтвердило, что Фойстел поднялся на третье место по суммарному количеству времени, проведенном в открытом космосе. Оно составило 60 часов 22 минуты за девять выходов. Таким образом американец обошел свою соотечественницу Пегги Уитсон, на счету которой 10 "космических прогулок" общей продолжительностью 60 часов 21 минута. На первом месте остается россиянин Анатолий Соловьев (78 часов 21 минута, 16 выходов), на втором - астронавт NASA Майк Лопес-Алегрия (67 часов 40 минут, 10 выходов).

8 июня на станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Помимо них и Фойстела с Арнольдом, вахту на орбитальном комплексе несет россиянин Олег Артемьев.