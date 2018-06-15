Огневые испытания двигателя для "Союза-5" начнутся в 2019 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Проведение огневых испытаний двигателя РД-171МВ для новой средней ракеты-носителя "Союз-5" запланировано на 2019 год. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный конструктор разработчика двигателя Научно-производственного объединения "Энергомаш" Петр Левочкин.

"Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год. Первый товарный двигатель мы должны поставить заказчику в 2021 году для первого беспилотного запуска "Союза-5", который должен состояться в 2022 году. Для пилотируемого запуска ракеты, который запланирован на 2024 год, мы планируем поставить двигатель РД-171МВ в 2023 году", - сообщил Левочкин.

По его словам, эскизный проект двигателя был разработан и передан в РКЦ "Прогресс" (будет выпускать "Союзы-5") в 2017 году. Сейчас в НПО "Энергомаш", в том числе с помощью 3D-моделирования, идет выпуск конструкторской документации по этому двигателю, ведется подготовка производства и стендовой базы. "В этом году должны будем изготовить конструкторский макет, позволяющий увязать все элементы двигателя. Также в этом году мы должны поставить в РКЦ "Прогресс" макет РД-171МВ для проведения динамических испытаний", - добавил главный конструктор.

Он отметил, что в РД-171МВ используется только российская элементная база, в частности системы управления и регулирования полностью отечественные.

О "Союзе-5"

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Ранее сообщалось, что Роскосмос утвердил после доработок эскизный проект этой ракеты. Сейчас уже разрабатывается рабочая конструкторская документация.

Ракета "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии нового носителя будут применены при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.