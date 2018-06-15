НПО "Энергомаш" планирует создать новый двигатель для легких и средних коммерческих ракет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Энергомаш" планирует создать новый двигатель с тягой 80-100 тонн для легких и средних коммерческих ракет на базе РД-120. Об этом сообщил в интервью ТАСС главный конструктор предприятия Петр Левочкин.

"Пока идут предварительные расчеты, после которых будет принято решение по диапазону тяги и схеме двигателя. Новый двигатель будет создан полностью в цифре, планируем максимально использовать аддитивные технологии и композитные материалы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Левочкин уточнил, что тяга существующего РД-120 варьируется от 80 тонн до 93 тонн в форсированном режиме. Маркетологи "Энергомаша" оценили этот продукт с точки зрения коммерческой привлекательности и сделали вывод, что новый двигатель с тягой 80-100 тонн по хорошей цене может быть востребован потенциальными коммерческими пользователями.

"Но здесь стоит задача не просто воспроизвести двигатель, а спроектировать его заново, сделать его менее трудоемким с точки зрения производства, чтобы он имел не только отличные энергетические характеристики, но и привлекательную, конкурентоспособную стоимость", - добавил главный конструктор.