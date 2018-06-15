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Россия поставит США в 2018 году две партии двигателей РД-180 и РД-181

Космос
15 июня, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели для ракет-носителей Atlas III и Atlas V и ракет Antares

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия в 2018 году поставит в США две партии ракетных двигателей РД-180 и РД-181, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор разработчика двигателей Научно-производственного объединения "Энергомаш" Петр Левочкин.

"В настоящее время изготовление товарных двигателей в НПО Энергомаш идет в соответствии с заключенными контрактами. Отгрузка первой партии РД-180 и РД-181 в США запланирована на второй квартал 2018 года. А следующая партия этих двигателей отправится заказчикам в конце года", - сообщил Левочкин. Он не уточнил конкретное количество двигателей.

Интервью

Петр Левочкин

НПО "Энергомаш": детали российских ракетных двигателей планируется "выращивать"

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НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V и РД-181 для ракет Antares. Контракты на оба типа двигателей рассчитаны на период до конца 2019 года.

Первое соглашение по РД-180 было заключено в 1997 году и предусматривало поставку 101 двигателя, сделка оценивалась примерно в $1 млрд. США также получили лицензию на производство РД-180 и его аналогов, но пока не смогли организовать их выпуск (лицензионное соглашение закончится в 2030 году). В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его. В 2016 году США заказали у НПО "Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180.

Контракт на поставку РД-181 (20 двигателей) был заключен в 2014 году и предполагал два опциона, каждый на 20 двигателей, его сумма - около $1 млрд.

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