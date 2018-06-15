Рогозин с 18 по 20 июня в Вене примет участие в конференции ООН по космосу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин примет участие в конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (UNISPACE), которая пройдет в Вене (Австрия) с 18 по 21 июня. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Дмитрий Олегович [Рогозин] планирует принять участие в международной конференции UNISPACE, его визит продлится с 18 по 20 июня", - сказал он.

Рогозин с 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза.