Трамп подписал директиву о программе регулирования полетов на околоземной орбите

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник директиву, инициирующую реализацию программы регулирования полетов космических аппаратов на околоземной орбите.

"Две предыдущие администрации США пытались решить проблему перегруженности орбиты [действующими и вышедшими из строя спутниками, а также обломками]. Мы, наконец, собираемся сделать это", - заявил он, выступая на проведенном в Белом доме совещании с членами Национального космического совета (НКС). "Мы не хотим, чтобы Россия или Китай были лидерами в космосе, мы намерены быть там лидерами", - добавил Трамп.

По его словам, США будут сохранять лидерство в космосе, "наращивая свой космический потенциал и разрабатывая правила поведения там", которые могут быть использованы для формирования соответствующих международных норм. Трансляция совещания велась на сайте Белого дома.

Саму программу регулирования космического движения в общих чертах представил в середине апреля на 34-м американском ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) вице-президент США Майкл Пенс, который одновременно является и главой НКС. Он сообщил, в частности, что по решению администрации Трампа оповещать как госструктуры, так и частный сектор о перемещении космического мусора и угрозах его столкновения с находящимися на околоземной орбите американскими аппаратами теперь будет министерство торговли США. В настоящее время этим занимается через свои специализированные структуры Пентагон.

Как подчеркнул в понедельник исполнительный секретарь НКС Скотт Пейс, "подобный переход нельзя осуществить за ночь, этот процесс займет несколько лет". Он также указал, что за Пентагоном остается обязанность составлять каталог космических объектов на орбите. По словам Пейса, за "международную транспарентность" в регулировании космического движения будет отвечать Госдепартамент. Но исполнительный секретарь не ожидает, что в ближайшем будущем может быть принят международный договор, так как это, заметил он, "потребует времени и довольно трудно будет сделать".

Ранее - 17 декабря 2017 года и 24 мая 2018 года - Трамп подписал две другие космические директивы, поручив NASA вернуть астронавтов на Луну и подготовить экспедицию на Марс, а также разработать законодательные и административные меры, облегчающие доступ частных компаний к освоению космоса.