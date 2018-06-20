Роскосмос оказывает Центру Хруничева необходимую финансовую поддержку

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Роскосмос продолжает оказывать необходимую финансовую поддержку Центру им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет-носителей "Протон" и "Ангара"). Руководство Роскосмоса создало оперативный штаб по разработке программы развития центра, штаб возглавил и.о. первого замглавы госкорпорации Николай Севастьянов, сообщил в среду журналистам гендиректор Центра Алексей Варочко.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Центр Хруничева планирует оптимизировать расходы за счет массовых сокращений персонала. По данным издания, к 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека. Долговые обязательства предприятия составляют на данный момент почти 100 млрд рублей.

"В настоящее время Роскосмос продолжает оказывать необходимую финансовую поддержку предприятию для обеспечения его повседневной производственной деятельности. Финансово-экономическое состояние Центра Хруничева находится под полным контролем", - сказал Варочко.

По его словам, в ближайшее время наработанные созданным Роскосмосом штабом меры и предложения будут вынесены на обсуждение специалистами госкорпорации.

"После всестороннего рассмотрения проекта программы руководством Роскосмоса будут приняты решения, направленные на развитие конструкторского и производственного потенциала предприятия на ближайшую и более отдаленную перспективу", - отметил гендиректор Центра Хруничева.