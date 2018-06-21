Коррекцию орбиты МКС перенесли предварительно на 23 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты приняли решение перенести на 23 июня планировавшийся на четверг маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса, в ведении которого находится Центр управления полетами).

"Предварительно маневр переносится на субботу, 23 июня, по баллистическим причинам", - сказали в ЦНИИмаш.

Точные параметры коррекции будут известны позднее, уточнили в институте.

Маневр запланирован для формирования баллистических условий перед запуском к Международной космической станции (МКС) грузового корабля "Прогресс МС-09", старт которого запланирован на 10 июля с космодрома Байконур.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал ТАСС, что на этом корабле может быть отработана двухвитковая схема полета к МКС. Она предполагает, что корабль облетит Землю дважды, что займет три часа. Сейчас обычно используется либо шестичасовая схема, при которой корабль облетает планету четыре раза, либо двухсуточная схема.

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль отправился в космос 14 октября по классической двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.