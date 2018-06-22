Самолеты для космонавтов получат специальные интерьеры

ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Компания "Русавиаинтер", производящая салоны для пассажирских самолетов, летом передаст Центру подготовки космонавтов два самолета Ту-204-300 с установленными интерьерами. Об этом журналистам рассказал в пятницу генеральный директор компании Алексей Упоров.

"Изготавливаем сейчас интерьеры для самолетов Ту-204-300. Два самолета сейчас сдаются для Центра подготовки космонавтов. Это специальные утилитарные интерьеры, которые будут предназначены для перевозки космонавтов на космодром Восточный", - рассказал он.

По словам Упорова, для самолетов создается специальная каютная компоновка, позволяющая перевезти до шести космонавтов одновременно. Главное требование к салону - чистота и обособленное пространство для каждого космонавта, сопровождаемого своим врачом.

"Интерьеры для самолетов полностью готовы, один из них прошел сертификацию, второй сделан по серийной документации и готовится к сдаче", - сказал Упоров.

Самолеты Ту-204-300, заказанные Центром подготовки космонавтов, отличаются от базового сертифицированного самолета Ту-204-100 укороченным фюзеляжем и повышенной дальностью полета. Самолеты имеют по шесть кают для космонавтов, которых можно будет транспортировать в лежачем положении, а также специальный салон для медперсонала и оперативной группы.