Орбиту МКС подняли на 700 метров перед стартом грузового корабля "Прогресс"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский Центр управления полетами (ЦУП) в субботу провел очередной маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС), подняв ее на 700 м. Об этом сообщили ТАСС в ЦУП.

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"Маневр был проведен в 11:15 мск с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-08", которые проработали 208 секунд", - сказали в ЦУП. В результате маневра средняя высота орбиты полета МКС увеличилась на 700 м и составила 404,91 км, уточнили в Центре.

Изначально маневр планировалось провести 21 июня, однако специалисты перенесли его на 23 июня по баллистическим причинам.

Коррекция была проведена для формирования баллистических условий перед запуском к МКС грузового корабля "Прогресс МС-09", старт которого запланирован на 10 июля с космодрома Байконур.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщал ТАСС, что на этом корабле может быть отработана двухвитковая схема полета к МКС. Она предполагает, что корабль облетит Землю дважды, что займет три часа. Сейчас обычно используется либо шестичасовая схема, при которой корабль облетает планету четыре раза, либо двухсуточная схема.

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на космодроме Байконур отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по классической двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.