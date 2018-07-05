СМИ: Индия успешно испытала систему спасения экипажа космического корабля

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) провела в четверг первое испытание системы спасения экипажа космического корабля в случае чрезвычайной ситуации. Как сообщает в пятницу газета Hindustan Times, система разработана для того, чтобы при необходимости увести модуль с космонавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя.

По информации издания, испытания прошли над Бенгальским заливом в районе острова Шрихарикота.

"Первый тест продемонстрировал возможность безопасного удаления модуля для экипажа в случае любой нештатной ситуации на стартовой площадке", - цитирует издание сообщение ИСРО. Всего испытания заняли 259 секунд, в течение которых система спасения вместе с модулем для экипажа взлетела вверх, затем пролетела по дуге над Бенгальским заливом и приводнилась на парашюте приблизительно в 2,9 км от Шрихарикоты.

Индия активно развивает национальную космическую программу, в том числе ведет работы и над собственными пилотируемыми кораблями. Эскизный проект корабля на трех членов экипажа был представлен еще в 2009 году. По данным местных СМИ, ИСРО уже разрабатывает скафандры, другое необходимое оборудование и даже космическое питание.

В мае 2016 года ИСРО успешно провела испытательный запуск прототипа первого многоразового космического корабля RLV-TD - это уменьшенная в шесть раз копия "индийского челнока" Avatar, работу над которым Индия намерена завершить ориентировочно к 2030 году.