Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Индия успешно испытала систему спасения экипажа космического корабля

Космос
5 июля, 10:19 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 5, июля. /ТАСС

Как сообщает газета Hindustan Times, система при необходимости должна увести модуль с космонавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) провела в четверг первое испытание системы спасения экипажа космического корабля в случае чрезвычайной ситуации. Как сообщает в пятницу газета Hindustan Times, система разработана для того, чтобы при необходимости увести модуль с космонавтами на безопасное расстояние от ракеты-носителя.

По информации издания, испытания прошли над Бенгальским заливом в районе острова Шрихарикота.

"Первый тест продемонстрировал возможность безопасного удаления модуля для экипажа в случае любой нештатной ситуации на стартовой площадке", - цитирует издание сообщение ИСРО. Всего испытания заняли 259 секунд, в течение которых система спасения вместе с модулем для экипажа взлетела вверх, затем пролетела по дуге над Бенгальским заливом и приводнилась на парашюте приблизительно в 2,9 км от Шрихарикоты.

Индия активно развивает национальную космическую программу, в том числе ведет работы и над собственными пилотируемыми кораблями. Эскизный проект корабля на трех членов экипажа был представлен еще в 2009 году. По данным местных СМИ, ИСРО уже разрабатывает скафандры, другое необходимое оборудование и даже космическое питание.

В мае 2016 года ИСРО успешно провела испытательный запуск прототипа первого многоразового космического корабля RLV-TD - это уменьшенная в шесть раз копия "индийского челнока" Avatar, работу над которым Индия намерена завершить ориентировочно к 2030 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
3
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
4
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Постпредство при ОЗХО: глупо думать, что РФ "вновь" применила "Новичок" в разгар ЧМ
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости