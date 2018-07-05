Россия и Китай планируют подписать соглашение о сотрудничестве в наблюдении за Землей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Представители Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации (КНКА) до конца 2018 года планируют подписать двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Партнеры согласились о необходимости разработки, согласования и подписания отдельного двухстороннего российско-китайского соглашения "О сотрудничестве в области дистанционного зондирования Земли". Роскосмос в ходе заседания передал КНКА проект данного соглашения с просьбой рассмотреть его до 30 июля 2018 года, а подписать итоговый документ планируется до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

"Подготовлен проект соответствующего соглашения, который позволит повысить эффективность использования данных ДЗЗ в различных сферах социально-экономического развития наших стран, в том числе и при реализации проекта "Цифровая Земля", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерия Заичко.

При этом он отметил, что сотрудничество с китайской стороной в области дистанционного зондирования Земли развивается динамично. Стороны оценили данные ДЗЗ, получаемые национальными космическими системами, и наметили пути по их обмену и использованию.

Также была отмечена высокая эффективность взаимодействия в подготовке соглашения "О сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли стран БРИКС" между космическими агентствами этих стран, участники встречи договорились способствовать скорейшему подписанию данного документа, говорится в сообщении.

В четверг представители Роскосмоса и КНКА провели заседание российско-китайской рабочей подгруппы по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли. Мероприятие прошло в рамках подготовки к девятнадцатому заседанию российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области космоса.