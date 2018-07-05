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РФ и КНР до 1 октября проведут эксперимент для повышения точности работы спутников

Космос
5 июля, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Также стороны договорились обмениваться дополнительными данными, необходимыми для взаимной оценки материалов дистанционного зондирования Земли со спутников

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Представители Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации (КНКА) договорились провести до 1 октября 2018 года эксперимент по использованию тестовых полигонов для повышения качества оценки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.

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"Партнеры согласились провести совместный эксперимент по использованию российских и китайских тестовых полигонов для повышения качества оценки данных ДЗЗ своих космических аппаратов до 1 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Также было отмечено эффективное взаимодействие сторон по взаимному предоставлению данных ДЗЗ с российских и китайских космических аппаратов в рамках Международной хартии по космосу и крупным катастрофам при возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях России и Китая. Также стороны договорились оперативно обмениваться дополнительными материалами, необходимыми для взаимной оценки материалов ДЗЗ с российских и китайских спутников.

В четверг представители "Роскосмос" и КНКА провели заседание российско-китайской рабочей подгруппы по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли. Мероприятие прошло в рамках подготовки к девятнадцатому заседанию российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области космоса.

В ходе заседания рабочей группы стороны согласились, что сотрудничество в области дистанционного зондирования Земли является одним из основных направлений российско-китайского взаимодействия в области мирного космоса. Партнеры отметили, что пункты программы российско- китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы выполнялись, а также договорились о разработке предложений по актуализации программы сотрудничества.

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