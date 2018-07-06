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Россия создаст к концу 2025 года новый спутник наблюдения за Землей за 9,3 млрд руб.

Космос
6 июля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Предполагается, что аппарат "Кондор-ФКА-М" запустят с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" и разгонного блока "Фрегат"

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© Евгений Курсков/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российское НПО машиностроения (Реутов, Московская область) до конца 2025 года создаст новый спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА- М" на базе существующего аппарата "Кондор-ФКА", следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно информации с сайта, предметом контракта является доработка космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М" с радиолокатором S-диапазона и доработка космической системы на его основе (ОКР "Кондор-ФКА"-М). НПО машиностроения было единственным участником конкурса, объявленного Роскосмосом. Стоимость контракта составляет 9,3 миллиарда рублей, срок его выполнения - до 25 ноября 2025 года.

Предполагается, что аппарат "Кондор-ФКА-М" будет запущен с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" и разгонного блока "Фрегат".

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, контракт между Роскосмосом и предприятием еще не заключен, это может произойти в ближайшее время.

В конкурсной документации к проекту уточняется, что источником его финансирования является федеральный бюджет. В 2018 году на этот проект будет направлено 479,95 млн рублей, в 2019 году - 222 млн рублей, в 2020 году - 185,5 млн рублей, в 2021 году - 1,24 млрд рублей, в 2022 году - 2,22 млрд рублей, в 2023 году - 2,13 млрд рублей, в 2024 году - 1,585 млрд рублей, в 2025 году - 1,25 млрд рублей.

Ранее начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем Роскосмоса Валерий Заичко сообщал, что Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых радиолокационных космических аппарата "Кондор-ФКА". Спутники планируется запустить с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат". "Кондор-ФКА" относится к серии малых спутников дистанционного зондирования Земли "Кондор". Аппараты разработаны ВПК "НПО машиностроения", в частности для Минобороны РФ. Первый спутник серии "Кондор" был запущен 27 июня 2013 года.

Проект "Кондор-ФКА-М"

Целью выполнения ОКР "Кондор-ФКА-М" является доработка космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М" и доработка космической системы на его основе. Предполагается, что в перспективе группировка будет состоять из двух аппаратов "Кондор-ФКА-М", следует из информации на сайте госзакупок.

Заказчиками проекта являются МЧС России, Минсельхоз РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Основное назначение дорабатываемой космической системы: получение радиолокационной информации в целях решения задач социально-экономического развития Российской Федерации, обеспечение круглосуточного всепогодного зондирования континентальных районов Земли и акватории Мирового океана", - отмечается в конкурсной документации.

Будущая космическая система будет решать, в частности, следующие задачи: мониторинг мероприятий по ликвидации последствий наводнений, лесных пожаров, снежных лавин, других чрезвычайных ситуаций природного характера; прогнозирование урожая, мониторинг состояния, диагноз и прогноз ледовой обстановки на трассах Северного морского пути, в Северном ледовитом океане и на морских акваториях, прилегающих к Российской Федерации, и другие.

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