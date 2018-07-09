Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прототипы скафандра и кресел для корабля "Федерация" появятся до конца 2018 года

Космос
9 июля, 9:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Основным отличием новых скафандров станет многоразовость нового костюма

Поделиться
Материал из 1 страницы

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия"

© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Прототипы скафандра и кресел для перспективного космического корабля "Федерация" будут изготовлены до конца 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании-разработчика - Научно-производственного предприятия (НПП) "Звезда" Сергей Поздняков.

"Наша задача - к концу года изготовить прототип спасательного скафандра и кресла для космонавта", - сказал Подняков.

СПЕЦПРОЕКТ

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Он уточнил, что сейчас идет первая фаза опытно-конструкторских работ по новым скафандрам. Основным отличие от сегодняшних "Соколов", в которых летают космонавты в "Союзах", станет многоразовость нового костюма. "У космонавта появляется возможность выбирать для себя скафандр нужного размера с небольшой подгонкой. Один и тот же скафандр смогут использовать разные космонавты", - пояснил Поздняков.

После изготовления нескольких прототипов состоятся заводские испытания, затем будут изготовлены скафандры для наземных испытаний в составе корабля, потом начнутся летные испытания. До начала серийных поставок планируется изготовить до 20 скафандров.

При разработке нового кресла также поставлена задача уйти от индивидуального ложемента - оно должно быть универсальным, с регулировкой под разных космонавтов. "Макет такого кресла изготовлен. Сейчас в производстве прототип, приближенный к опытному образцу. Планируем приступить к его испытаниям в конце этого года или начале следующего", - сказал глава НПП "Звезда".

Габариты нового кресла по сравнению с имеющимся увеличены, так как в корабле "Федерация" больше места, и космонавтам уже не придется принимать "утробную" позу. Кресло изготовлено из алюминиевого сплава, так как композитные материалы со временем дают выделения, т.е. "газят", а в замкнутом пространстве корабля это недопустимо.

Корабль "Федерация"

Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" придет на замену "Союзам МС", он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
Politico назвала состав делегации США на саммите в Хельсинки
4
Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки
5
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
6
В армии Израиля не комментируют сообщения СМИ о ракетном ударе в Сирии
7
Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!