Китай успешно вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китай во вторник успешно вывел на орбиту свой 32-й навигационный спутник Beidou. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 04:58 по местному времени (23:58 мск понедельника) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3А".

Этот запуск - 280-й по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая уже покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить - к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.

Наступивший год станет ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. С января по декабрь КНР собирается вывести на орбиту 18 навигационных космических аппаратов, в итоге система Beidou покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути.