В Польше марсианская база "Лунарес" начала новый сезон космических исследований

ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Созданная в прошлом году в Великопольском воеводстве Польши база "Луарес", предназначенная для изучения поведения людей в условиях дальних космических полетов, начинает новый сезон исследований. Об этом сообщило Польское агентство печати.

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Как стало известно, предстоящие исследования будут посвящены изучению влияния сна на уровень агрессии и стресса, проблемам, связанным с сохранением равновесия и функционированием пищеварительной системы. Планируется также тестировать новые скафандры. Часть миссий организована в сотрудничестве с национальными и зарубежными университетами.

База "Лунарес" была построена летом прошлого года на территории бывшего военного аэродрома. Там созданы условия, максимально приближенные к тем, с которыми астронавты могут столкнуться на Луне или Марсе. Гости базы живут в специально спроектированном пространстве, состоящем из нескольких модулей: спальный блок, кухня, кабинеты, биологическая и аналитическая лаборатории, склад оборудования, тренажерный зал и ванная. Прогуляться они могут лишь по территории объединенного с жилой зоной авиационного ангара, в котором воссоздан внеземной пейзаж. Для такого выхода им приходится облачаться в специальный космический комбинезон.

После проведенных в прошлом году исследований база намного расширила свои возможности. "У нас появилось новое оборудование, в том числе для лабораторий с целью проведения биологических экспериментов. Мы приобрели новые прототипы космических скафандров. Теперь мы можем проводить исследования на более высоком уровне", - указал проектировщик и оператор базы Лешек Ожеховский.

По его словам, улучшены и условия жизни участников миссий. "Лунарес" лучше компьютеризирована и стала более автономной. Мы получаем новые системы, позволяющие управлять всеми показателями изнутри - светом, температурой, климатом", - добавил Ожеховский.