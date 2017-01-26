Еспресо.TV: вице-премьер Украины назвал проведение "Евровидения" политическим вопросом

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Украина считает, что проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" имеет для нее, прежде всего, политическое значение. Об этом заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко в эфире "Еспресо.TV".

"Вопрос "Евровидения" - это не музыкальный вопрос. Это вопрос политического характера", - сказал Кириленко.

Он пояснил, что с помощью конкурса Украина будет пытаться напомнить о себе западным политикам. "Европейцы не должны забывать об Украине. Они должны понимать, что, несмотря на войну на востоке, наша страна развивается, требует их внимания и помощи", - заявил Кириленко, говоря о песенном конкурсе.

Вице-премьер также отметил, что Украина уже имеет успешный опыт проведения "Евровидения" в 2005 году, и пообещал, что Киев вновь примет европейцев на достойном уровне.

Именно в 2005 году, когда Киев был хозяином конкурса, Украина уже использовала конкурс в политических интересах. Тогда страну представила мало популярная группа "Гринджолы", которая поддерживала так называемую "оранжевую революцию". На конкурсе группа исполнила свой единственный хит "Вместе нас много", заняв в итоге 19 место из 24, что стало худшим достижением Украины на "Евровидении" и было жестко раскритиковано общественностью.

В финале "Евровидения-2016", прошедшем 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию. Страна- победительница, по правилам конкурса, принимает "Евровидение" в следующем году.