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СЦКК: Киев отказался принять документы на русском языке для ремонтных работ в Донбассе

Международная панорама Кризис на Украине
6 марта, 16:33 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 6, марта. /ТАСС

Отмечается, что ранее ДНР всегда отсылала такие заявки на русском

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ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Представители Киева потребовали от провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) оформить заявки на проведение восстановительных работ в Донбассе на украинском языке. Об этом во вторник сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"В адрес представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направлено уведомление о том, что украинская сторона в СЦКК требует от республиканских предприятий оформления заявок для проведения ремонтно-восстановительных работ на украинском языке, о чем свидетельствует официальное письмо украинской стороны в СЦКК на фирменном бланке", - цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН).

По словам Якубова, ранее языковой проблемы для украинских представителей не существовало - ДНР всегда отсылала заявки на восстановление исключительно на русском.

"Призываем украинскую сторону не искать надуманные поводы для невыполнения достигнутых договоренностей, а сосредоточить усилия на соблюдении режима прекращения огня и восстановлении гражданской инфраструктуры. Подобные требования вызывают сомнения в намерениях украинской стороны обеспечивать восстановление поврежденной инфраструктуры в Донбассе", - подчеркнул представитель в СЦКК.

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