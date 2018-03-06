СЦКК: Киев отказался принять документы на русском языке для ремонтных работ в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Представители Киева потребовали от провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) оформить заявки на проведение восстановительных работ в Донбассе на украинском языке. Об этом во вторник сообщил руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

"В адрес представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направлено уведомление о том, что украинская сторона в СЦКК требует от республиканских предприятий оформления заявок для проведения ремонтно-восстановительных работ на украинском языке, о чем свидетельствует официальное письмо украинской стороны в СЦКК на фирменном бланке", - цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН).

По словам Якубова, ранее языковой проблемы для украинских представителей не существовало - ДНР всегда отсылала заявки на восстановление исключительно на русском.

"Призываем украинскую сторону не искать надуманные поводы для невыполнения достигнутых договоренностей, а сосредоточить усилия на соблюдении режима прекращения огня и восстановлении гражданской инфраструктуры. Подобные требования вызывают сомнения в намерениях украинской стороны обеспечивать восстановление поврежденной инфраструктуры в Донбассе", - подчеркнул представитель в СЦКК.