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"Песен, еще ненаписанных, сколько": 25 лет назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой

Культура
15 августа 2015, 9:00 UTC+3

Первый альбом, психиатрическая лечебница вместо армии и работа кочегаром: интересные факты биографии музыканта - в материале ТАСС

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Кадр из фильма "Игла Remix"
Кадр из фильма "Игла Remix"
Кадр из фильма "Игла Remix"
© filmpro.ru
Виктор Цой (Моро) и Марина Смирнова (Дина) в фильме "Игла Remix" режиссера Рашида Нугманова
Виктор Цой (Моро) и Марина Смирнова (Дина) в фильме "Игла Remix" режиссера Рашида Нугманова
Виктор Цой (Моро) и Марина Смирнова (Дина) в фильме "Игла Remix" режиссера Рашида Нугманова
© ИТАР-ТАСС/ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"
Кадр из фильма "Игла Remix"
Кадр из фильма "Игла Remix"
Кадр из фильма "Игла Remix"
© ИТАР-ТАСС/ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"
Арт-рок-парад во Дворце культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), 1988 год
Арт-рок-парад во Дворце культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), 1988 год
Арт-рок-парад во Дворце культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), 1988 год
© Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин
Концерт во Дворце культуры МЭЛЗ состоялся по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева "Асса", 1988 год
Концерт во Дворце культуры МЭЛЗ состоялся по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева "Асса", 1988 год
Концерт во Дворце культуры МЭЛЗ состоялся по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева "Асса", 1988 год
© Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин
Стена памяти Виктора Цоя в Москве, 1990 год
Стена памяти Виктора Цоя в Москве, 1990 год
Стена памяти Виктора Цоя в Москве, 1990 год
© Фотохроника ТАСС/Сергей Мамонтов
Почтовая марка России из серии "Популярные певцы российской эстрады", посвященная Виктору Цою, 1999 год
Почтовая марка России из серии "Популярные певцы российской эстрады", посвященная Виктору Цою, 1999 год
Почтовая марка России из серии "Популярные певцы российской эстрады", посвященная Виктору Цою, 1999 год
© ФГУП Издатцентр "Марка"
На 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии установлено сразу несколько памятников Цою. На фото: поклонник на месте гибели лидера группы "Кино", 2002 год
На 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии установлено сразу несколько памятников Цою. На фото: поклонник на месте гибели лидера группы "Кино", 2002 год
На 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии установлено сразу несколько памятников Цою. На фото: поклонник на месте гибели лидера группы "Кино", 2002 год
© ИТАР-ТАСС/Виктор Лисицын
В 2002 году на месте аварии был установлен еще один памятник. В его основе одна из самых популярных фотографий музыканта, на которой он изображен со скрещенными руками
В 2002 году на месте аварии был установлен еще один памятник. В его основе одна из самых популярных фотографий музыканта, на которой он изображен со скрещенными руками
В 2002 году на месте аварии был установлен еще один памятник. В его основе одна из самых популярных фотографий музыканта, на которой он изображен со скрещенными руками
© ИТАР-ТАСС/Тимур Субханкулов
Режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев у "стены Цоя" на Старом Арбате, Москва, 2004 год
Режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев у "стены Цоя" на Старом Арбате, Москва, 2004 год
Режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев у "стены Цоя" на Старом Арбате, Москва, 2004 год
© ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев
Гитарист группы "Перевернутый город" Александр Капитонов выступает на концерте во дворе дома №15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где Виктор Цой работал в котельной. Поклонники лидера группы "Кино" традиционно собираются здесь в день его рождения, 2005 год
Гитарист группы "Перевернутый город" Александр Капитонов выступает на концерте во дворе дома №15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где Виктор Цой работал в котельной. Поклонники лидера группы "Кино" традиционно собираются здесь в день его рождения, 2005 год
Гитарист группы "Перевернутый город" Александр Капитонов выступает на концерте во дворе дома №15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где Виктор Цой работал в котельной. Поклонники лидера группы "Кино" традиционно собираются здесь в день его рождения, 2005 год
© ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский
Памятник Виктору Цою работы скульптора Алексея Благовестнова на Невском проспекте у кинотеатра "Аврора", Санкт-Петербург, 2009 год
Памятник Виктору Цою работы скульптора Алексея Благовестнова на Невском проспекте у кинотеатра "Аврора", Санкт-Петербург, 2009 год
Памятник Виктору Цою работы скульптора Алексея Благовестнова на Невском проспекте у кинотеатра "Аврора", Санкт-Петербург, 2009 год
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Выставка Сергея Берменьева "8 звезд. Часть 2"
Выставка Сергея Берменьева "8 звезд. Часть 2"
Выставка Сергея Берменьева "8 звезд. Часть 2"
© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
Лазерное шоу на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
Лазерное шоу на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
Лазерное шоу на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
© ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
Зрители на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
Зрители на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
Зрители на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре Санкт-Петербурга. Граффити создали художники из проекта HoodGraff и приурочили работу к годовщине гибели музыканта, 2014 год
Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре Санкт-Петербурга. Граффити создали художники из проекта HoodGraff и приурочили работу к годовщине гибели музыканта, 2014 год
Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре Санкт-Петербурга. Граффити создали художники из проекта HoodGraff и приурочили работу к годовщине гибели музыканта, 2014 год
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
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Кадр из фильма "Игла Remix"
© filmpro.ru
Виктор Цой (Моро) и Марина Смирнова (Дина) в фильме "Игла Remix" режиссера Рашида Нугманова
© ИТАР-ТАСС/ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"
Кадр из фильма "Игла Remix"
© ИТАР-ТАСС/ООО "Кинокомпания "ОЛС-фильм"
Арт-рок-парад во Дворце культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ), 1988 год
© Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин
Концерт во Дворце культуры МЭЛЗ состоялся по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева "Асса", 1988 год
© Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин
Стена памяти Виктора Цоя в Москве, 1990 год
© Фотохроника ТАСС/Сергей Мамонтов
Почтовая марка России из серии "Популярные певцы российской эстрады", посвященная Виктору Цою, 1999 год
© ФГУП Издатцентр "Марка"
На 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии установлено сразу несколько памятников Цою. На фото: поклонник на месте гибели лидера группы "Кино", 2002 год
© ИТАР-ТАСС/Виктор Лисицын
В 2002 году на месте аварии был установлен еще один памятник. В его основе одна из самых популярных фотографий музыканта, на которой он изображен со скрещенными руками
© ИТАР-ТАСС/Тимур Субханкулов
Режиссер фильма "Асса" Сергей Соловьев у "стены Цоя" на Старом Арбате, Москва, 2004 год
© ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев
Гитарист группы "Перевернутый город" Александр Капитонов выступает на концерте во дворе дома №15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где Виктор Цой работал в котельной. Поклонники лидера группы "Кино" традиционно собираются здесь в день его рождения, 2005 год
© ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский
Памятник Виктору Цою работы скульптора Алексея Благовестнова на Невском проспекте у кинотеатра "Аврора", Санкт-Петербург, 2009 год
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Выставка Сергея Берменьева "8 звезд. Часть 2"
© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
Лазерное шоу на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
© ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков
Зрители на концерте памяти Виктора Цоя в Михайловском замке, Санкт-Петербург, 2010 год
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре Санкт-Петербурга. Граффити создали художники из проекта HoodGraff и приурочили работу к годовщине гибели музыканта, 2014 год
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

ТАСС-ДОСЬЕ /Павел Дурягин/. 15 августа исполняется 25 лет со дня смерти Виктора Цоя. В 1990 году музыкант погиб в автокатастрофе.

ТАСС вспоминает интересные факты биографии и наследие, которое оставил после себя лидер группы "Кино".

Увлечение музыкой и рисованием

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Его отец, Роберт Максимович, был инженером. Мать, Валентина Васильевна, работала учителем физкультуры. Дед Цоя, Максим Петрович (Цой Сын Дюн), был этническим корейцем, до депортации в Казахстан в 1937 году жил в Приморье. После возвращения из депортации работал милиционером.

В детстве Виктор Цой увлекался рисованием и музыкой. Учился в художественной школе, в 1977 году поступил в Ленинградское художественное училище им. Серова (ныне - Санкт-Петербургское художественное училище им. Рериха). В 1978 году был отчислен из училища за неуспеваемость, после чего устроился штамповщиком на завод. В 1979-1982 гг. учился в ленинградском СПТУ-61 по специальности "резчик по дереву".

В 1983 году, после окончания училища, чтобы избежать призыва в армию, Цой провел полтора месяца в психиатрической лечебнице. После этого в разное время работал на реставрации Екатерининского дворца, занимался рубкой деревянных скульптур для детских площадок, работал уборщиком в бане, кочегаром в котельной.

Первая группа

Еще в 1976 году, учась в художественной школе, Цой организовал свою первую музыкальную группу - "Палата номер 6". В 1979 году был записан единственный альбом под названием "Слонолуние", коллектив распался в 1981 году.

В этом же году Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основал группу "Гарин и Гиперболоиды". В начале 1982 года коллектив был официально принят в члены Ленинградского рок-клуба, вскоре группа сменила название на "Кино". Впоследствии членами коллектива были также Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Александр Титов, Игорь Тихомиров и другие музыканты.

Восемь альбомов "Кино"

Весной 1982 года группа "Кино" при участии Бориса Гребенщикова и музыкантов группы "Аквариум" записала свой первый альбом под названием "45". Всего при жизни Цоя было выпущено восемь альбомов: "46" (1983), "Начальник Камчатки" (1984), "Это не любовь" (1985), "Ночь" (1986), "Группа крови" (1988), "Последний герой" (1989) и "Звезда по имени Солнце" (1989).

Цой был вокалистом и гитаристом, автором практически всей музыки и текстов группы "Кино". Во второй половине 1980-х гг., в особенности после выхода альбома "Группа крови", коллектив приобрел широкую популярность в СССР, регулярно проводил концерты и гастроли, неоднократно становился лауреатом на фестивалях Ленинградского рок-клуба. Записи "Кино" распространялись миллионными тиражами, гастрольные концерты собирали аншлаги на стадионах. Виктор Цой стал символом эпохи перестройки.  

Песни Виктора Цоя вошли в первый сборник советской рок-музыки, изданный на Западе под названием Red Wave ("Красная волна"; 1986). В 1989 году группа "Кино" впервые дала концерт за рубежом - в Копенгагене (Дания).

Лучший актер 1989 года

Виктор Цой снялся в фильмах "Йя-Хха" (1986), "Конец каникул" (1986), "Рок" (1987), "Асса" (1987), "Игла" (1987) и др. Был признан лучшим актером 1989 года по результатам опроса журнала "Советский экран".

Последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино" состоялся 24 июня 1990 года в Москве на стадионе "Лужники". 15 августа 1990 года музыкант возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвийской ССР. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.

"Черный альбом" и памятники Цою

После гибели Виктора Цоя, в конце 1991 года, был выпущен девятый альбом группы - "Кино", известный также как "Черный альбом".

Постоянные памятники Виктору Цою установлены в Латвии (на месте его гибели) и Барнауле. В Москве в Кривоарбатском переулке расположена стена памяти музыканта. Мемориалы, подобные московской "стене Цоя", существуют и в некоторых других городах России и стран СНГ.

С 1984 года был женат на Марианне Цой (1959-2005). Сын Александр (1985 г. р.) - музыкант, журналист.

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