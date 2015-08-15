"Песен, еще ненаписанных, сколько": 25 лет назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой

Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре Санкт-Петербурга. Граффити создали художники из проекта HoodGraff и приурочили работу к годовщине гибели музыканта, 2014 год © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Гитарист группы "Перевернутый город" Александр Капитонов выступает на концерте во дворе дома №15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где Виктор Цой работал в котельной. Поклонники лидера группы "Кино" традиционно собираются здесь в день его рождения, 2005 год © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

В 2002 году на месте аварии был установлен еще один памятник. В его основе одна из самых популярных фотографий музыканта, на которой он изображен со скрещенными руками © ИТАР-ТАСС/Тимур Субханкулов

На 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии установлено сразу несколько памятников Цою. На фото: поклонник на месте гибели лидера группы "Кино", 2002 год © ИТАР-ТАСС/Виктор Лисицын

Концерт во Дворце культуры МЭЛЗ состоялся по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева "Асса", 1988 год © Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

Граффити с портретом Виктора Цоя на здании трансформаторной подстанции в центре Санкт-Петербурга. Граффити создали художники из проекта HoodGraff и приурочили работу к годовщине гибели музыканта, 2014 год © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Гитарист группы "Перевернутый город" Александр Капитонов выступает на концерте во дворе дома №15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где Виктор Цой работал в котельной. Поклонники лидера группы "Кино" традиционно собираются здесь в день его рождения, 2005 год © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

В 2002 году на месте аварии был установлен еще один памятник. В его основе одна из самых популярных фотографий музыканта, на которой он изображен со скрещенными руками © ИТАР-ТАСС/Тимур Субханкулов

На 35-м километре трассы Слока - Талси в Латвии установлено сразу несколько памятников Цою. На фото: поклонник на месте гибели лидера группы "Кино", 2002 год © ИТАР-ТАСС/Виктор Лисицын

Концерт во Дворце культуры МЭЛЗ состоялся по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева "Асса", 1988 год © Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

ТАСС-ДОСЬЕ /Павел Дурягин/. 15 августа исполняется 25 лет со дня смерти Виктора Цоя. В 1990 году музыкант погиб в автокатастрофе.

ТАСС вспоминает интересные факты биографии и наследие, которое оставил после себя лидер группы "Кино".

Увлечение музыкой и рисованием

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). Его отец, Роберт Максимович, был инженером. Мать, Валентина Васильевна, работала учителем физкультуры. Дед Цоя, Максим Петрович (Цой Сын Дюн), был этническим корейцем, до депортации в Казахстан в 1937 году жил в Приморье. После возвращения из депортации работал милиционером.

В детстве Виктор Цой увлекался рисованием и музыкой. Учился в художественной школе, в 1977 году поступил в Ленинградское художественное училище им. Серова (ныне - Санкт-Петербургское художественное училище им. Рериха). В 1978 году был отчислен из училища за неуспеваемость, после чего устроился штамповщиком на завод. В 1979-1982 гг. учился в ленинградском СПТУ-61 по специальности "резчик по дереву".

В 1983 году, после окончания училища, чтобы избежать призыва в армию, Цой провел полтора месяца в психиатрической лечебнице. После этого в разное время работал на реставрации Екатерининского дворца, занимался рубкой деревянных скульптур для детских площадок, работал уборщиком в бане, кочегаром в котельной.

Первая группа

Еще в 1976 году, учась в художественной школе, Цой организовал свою первую музыкальную группу - "Палата номер 6". В 1979 году был записан единственный альбом под названием "Слонолуние", коллектив распался в 1981 году.

В этом же году Цой вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским основал группу "Гарин и Гиперболоиды". В начале 1982 года коллектив был официально принят в члены Ленинградского рок-клуба, вскоре группа сменила название на "Кино". Впоследствии членами коллектива были также Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Александр Титов, Игорь Тихомиров и другие музыканты.

Восемь альбомов "Кино"

Весной 1982 года группа "Кино" при участии Бориса Гребенщикова и музыкантов группы "Аквариум" записала свой первый альбом под названием "45". Всего при жизни Цоя было выпущено восемь альбомов: "46" (1983), "Начальник Камчатки" (1984), "Это не любовь" (1985), "Ночь" (1986), "Группа крови" (1988), "Последний герой" (1989) и "Звезда по имени Солнце" (1989).

Цой был вокалистом и гитаристом, автором практически всей музыки и текстов группы "Кино". Во второй половине 1980-х гг., в особенности после выхода альбома "Группа крови", коллектив приобрел широкую популярность в СССР, регулярно проводил концерты и гастроли, неоднократно становился лауреатом на фестивалях Ленинградского рок-клуба. Записи "Кино" распространялись миллионными тиражами, гастрольные концерты собирали аншлаги на стадионах. Виктор Цой стал символом эпохи перестройки.

Песни Виктора Цоя вошли в первый сборник советской рок-музыки, изданный на Западе под названием Red Wave ("Красная волна"; 1986). В 1989 году группа "Кино" впервые дала концерт за рубежом - в Копенгагене (Дания).

Лучший актер 1989 года

Виктор Цой снялся в фильмах "Йя-Хха" (1986), "Конец каникул" (1986), "Рок" (1987), "Асса" (1987), "Игла" (1987) и др. Был признан лучшим актером 1989 года по результатам опроса журнала "Советский экран".

Последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино" состоялся 24 июня 1990 года в Москве на стадионе "Лужники". 15 августа 1990 года музыкант возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвийской ССР. Находясь за рулем автомобиля "Москвич-2141", он не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, двигавшимся ему навстречу. 19 августа Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде.

"Черный альбом" и памятники Цою

После гибели Виктора Цоя, в конце 1991 года, был выпущен девятый альбом группы - "Кино", известный также как "Черный альбом".

Постоянные памятники Виктору Цою установлены в Латвии (на месте его гибели) и Барнауле. В Москве в Кривоарбатском переулке расположена стена памяти музыканта. Мемориалы, подобные московской "стене Цоя", существуют и в некоторых других городах России и стран СНГ.

С 1984 года был женат на Марианне Цой (1959-2005). Сын Александр (1985 г. р.) - музыкант, журналист.