Две пары из РФ вышли в финал чемпионата по танго в Аргентине в категории салонное танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Две пары из России вышли в финал чемпионата мира по танго в категории салонное танго, который проходит в эти дни в аргентинской столице. Результаты полуфинала были объявлены в субботу.

На сцене культурно-спортивного комплекса "Луна-Парк" 30 августа выступят Екатерина Симонова и Станислав Фурсов (Москва), а также Мария Васильева и Максим Герасимов (Санкт-Петербург). Всего за право называться лучшими будут бороться 38 пар, среди которых также представители Аргентины, Колумбии, Южной Кореи и Италии.

Как рассказали в беседе с корр. ТАСС Симонова и Фурсов, они участвуют в чемпионате уже в третий раз, и все три раза они выходили в финал. "Это было также волнительно, как и первый и второй раз", - отметила Екатерина. "При этом самым волнительным был даже не выход на паркет, не танец, а ожидание результатов", - подчеркнули собеседники агентства.

Всего в полуфинале выступили 108 пар, в том числе шесть из России. В воскресенье в Буэнос-Айресе определяться финалисты в категории сценическое танго. Здесь Россию будут представлять шесть пар.

Чемпионат мира по танго

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях - салонное и сценическое танго. Салонное танго представляет собой классический стиль прошлого века, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.

В 2015 году чемпионами в обеих категориях стали аргентинцы, Мария Маринова (в этом году выступает под фамилией Васильева) и Максим Герасимов тогда заняли призовое четвертое место в салонном танго.