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В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер

Культура
29 августа, 23:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС
Известность ему принесла роль Вилли Вонки в фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971-го года
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Джин Уайлдер

Джин Уайлдер

© AP Photo/Jessica Hill

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский актер Джером Силберман, известный под псевдонимом Джин Уайлдер, скончался в своем доме в городе Стамфорд (штат Коннектикут) в возрасте 83 лет. Об этом сообщил журнал Variety.

Родственники актера подтвердили информацию о его кончине. По их словам, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. В 1989 году у Уайлдера также была диагностирована лимфома.

В число наиболее известных фильмов, в которы снимался актер, входят картины "Продюсеры" (The Producers, 1968), "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971), "Ничего не вижу, ничего не слышу" (See No Evil, Hear No Evil, 1989), "Молодой Франкенштейн" (Young Frankenstein, 1974).

Уайлдер является лауреатом премии "Эмми". Он претендовал также на многие другие престижные награды, в том числе "Оскар" и "Золотой глобус".

В последние годы изображение Вилли Вонки в исполнении Уайлдера стало популярным интернет-мемом "Ну, давай, расскажи мне" (в оригинале на английском языке - You must be new here). В самом же фильме в эпизоде, который теперь известен даже тем, кто никогда не видел картину, герой актера произносит фразу Would you like to see?, обращаясь к детям, пришедшим на его фабрику.

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