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Олег Меньшиков впервые сыграет в пьесе Шекспира в театре имени Ермоловой

Культура
31 августа, 14:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Премьера "Макбета" состоится в декабре на Основной сцене
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Олег Меньшиков

Олег Меньшиков

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой, народный артист РФ Олег Меньшиков провел сбор труппы перед открытием очередного, 91-го сезона. Он озвучил планы на первое полугодие, которое завершится декабрьской премьерой шекспировского "Макбета", где Меньшиков исполнит главную роль. Для известного актера это будет первое участие в пьесе великого английского драматурга.

"Я ни разу в жизни не играл Шекспира, сколько ни мечтал, - признался Меньшиков. - Был один эпизод во время учебы в Щепкинском училище - я выходил в спектакле Малого театра "Король Лир" в роли гонца герцога Альбанского". "А сейчас, видите, сделал карьеру - сыграю самого Макбета", - с улыбкой заметил артист.

Вместе с Меньшиковым роли в спектакле репетируют Дарья Мельникова (леди Макбет), Артем Цуканов (Банко), Олег Филипчик (Дункан), Егор Харламов (Макдуф) и другие. "Макбет" в театре пойдет в переводе Андрея Чернова. Постановку осуществляют Алексей Размахов и Филипп Виноградов. Художник по костюмам - Евгения Панфилова.

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Премьера "Макбета" состоится в декабре на Основной сцене Ермоловского театра. Кроме того, до конца текущего года, как было объявлено на сборе труппы, будет выпущен спектакль "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова, который ставит Евгений Марчелли. Его также покажут на Основной сцене. А репертуар Новой сцены пополнит спектакль "Процесс" по роману Франца Кафки, над которым работает режиссер Алексей Левинский.

Свой 91-й сезон Ермоловский театр откроет 1 октября популярнейшим спектаклем "Оркестр мечты. Медь", главным героем которого выступает Олег Меньшиков.

"Театр практически готов к приему зрителей, - сказал художественный руководитель на сборе труппы. - Завершается ремонт фасада, главного входа и внутренних помещений". "Так что Ермоловский театр откроет сезон обновленным и помолодевшим", - заключил Меньшиков.

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