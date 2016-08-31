Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Коллекцию Дома-музея Марины Цветаевой в Москве пополнят письма поэтессы и ее супруга

Культура
31 августа, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Данные письма не были опубликованы и являются уникальным источником для исследования биографии и творчества поэтессы
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уникальная коллекция автографов Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона будет передана Дому-музею поэтессы в среду, в 75-ю годовщину ее памяти. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Коллекция включает 25 писем с конвертами к семье Богенгардта, 13 из них написаны самой поэтессой, девять - Эфроном, три - авторства обоих. "Переписка началась в наиболее драматичный для поэтессы период жизни - в 1922 году, когда было принято решение о выезде семьи в Прагу", - пояснили в пресс-службе, добавив, что письма Цветаевой написаны с 1928 по 1938 год на писчей бумаге, соответствующей времени их создания.

Подчеркивается, что данные письма не были опубликованы и являются уникальным источником для исследования биографии и творчества поэтессы. "В музее также хранится коллекция документов и фотографий семьи Богенгардт. Приобретенные письма сформируют полный архив писем Цветаевых-Эфрон к Богенгардтам и станут своеобразным "возвращением" наследия поэтессы в Дом в Борисоглебском переулке, где и началась переписка с семьей Богенгардт", - говорится в релизе.

Как отмечают в департаменте, передача автографов актуальна в преддверии празднования в 2017 году 125-летия со дня рождения Марины Цветаевой и позволит впервые предоставить их широкой публике на юбилейной выставке в музее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
15
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
13
Жерар Депардье открыл культурный центр в Саранске
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
5
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
6
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
7
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
Темы дня
Реклама