Коллекцию Дома-музея Марины Цветаевой в Москве пополнят письма поэтессы и ее супруга

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уникальная коллекция автографов Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона будет передана Дому-музею поэтессы в среду, в 75-ю годовщину ее памяти. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Коллекция включает 25 писем с конвертами к семье Богенгардта, 13 из них написаны самой поэтессой, девять - Эфроном, три - авторства обоих. "Переписка началась в наиболее драматичный для поэтессы период жизни - в 1922 году, когда было принято решение о выезде семьи в Прагу", - пояснили в пресс-службе, добавив, что письма Цветаевой написаны с 1928 по 1938 год на писчей бумаге, соответствующей времени их создания.

Подчеркивается, что данные письма не были опубликованы и являются уникальным источником для исследования биографии и творчества поэтессы. "В музее также хранится коллекция документов и фотографий семьи Богенгардт. Приобретенные письма сформируют полный архив писем Цветаевых-Эфрон к Богенгардтам и станут своеобразным "возвращением" наследия поэтессы в Дом в Борисоглебском переулке, где и началась переписка с семьей Богенгардт", - говорится в релизе.

Как отмечают в департаменте, передача автографов актуальна в преддверии празднования в 2017 году 125-летия со дня рождения Марины Цветаевой и позволит впервые предоставить их широкой публике на юбилейной выставке в музее.