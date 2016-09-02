Новый фильм Тома Форда показали на 73-м Венецианском кинофестивале

ВЕНЕЦИЯ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Новый фильм известного модельера Тома Форда показали на проходящем на острове Лидо 73-м Венецианском кинофестивале. Премьера его картины "Ночные животные" (Nocturnal Animals) по мотивам романа Остина Райта "Тони и Сьюзен" состоялась в пятницу в присутствии режиссера и исполнителей главных ролей Джейка Джилленхола и Эми Адамс.

Актриса, которую только накануне видели в другой ленте основного конкурса - "Прибытие" (Arrival), справилась, по мнению критики, с одной их самых трудных задач - сыграть три возраста своей героини, вполне успешной владелицы галереи в Нью-Йорке. Во время открытия одной из выставок она получает рукопись романа своего бывшего мужа, и хотя его герой, переживающий семейную драму, не имеет ничего с ней общего, она находит в книге много параллелей с собственным прошлым.

Форд сам написал сценарий, адаптировав роман, который получил признание почти 20 лет спустя после выхода в свет. Модельер, прославившийся работой в модном доме Gucci, дебютировал в качестве режиссера именно в Венеции в 2009 году, представив картину "Одинокий мужчина" (A Single Man) с Колином Фертом, повествующей о мужчине, тяжело переживающем расставание с любимым человеком.

Второй премьерой конкурса стала чилийская лента "Слепой Христос" (El Cristo ciego). Дебютная картина американского актера Кристофера Мюррэя вызвала большой интерес. Герой фильма, с детства убежденный в своих сверхъестественных способностях, совершает путешествие через пустыню в надежде спасти своего раненого друга. Это - паломничество через разруху, нищету и человеческую глухоту, через недоверие и враждебность. И оказывается, что не Бог слеп к страданиям, а сами люди.

Всего в основном конкурсе участвуют 20 фильмов, включая "Рай" Андрея Кончаловского. Победителей международное жюри во главе с английским режиссером Сэмом Мендесом ("Красота по-американски", American beauty, 1999), "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall, 2012) и "007: Спектр" (Spectre, 2015) объявит 10 сентября.