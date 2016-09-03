В Сочи открывается конкурс "Новая волна 2016"

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СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Новая волна 2016" открывается в субботу в Сочи и продлится до 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе администрации города-курорта.
"Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2016" пройдет в Сочи с 3 по 9 сентября. Конкурс празднует 15-летний юбилей. На протяжении многих лет интерес миллионов телезрителей к творческой борьбе конкурсантов, а также к концертным программам конкурса свидетельствуют о его актуальности и важности. Главной целью "Новой волны" является открытие музыкальных талантов", - сказали в мэрии.
В этом году в конкурсе принимают участие исполнители из Белоруссии, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Украины, Хорватии и Эстонии. Россию представляют Денис Соколов, Ясения и группа N.E.V.A.
В состав жюри ежегодно входят наиболее известные артисты и музыканты из России и других стран. Председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. В прошлом году конкурс переехал в Сочи и прошел со 2 по 11 сентября на территории Морского вокзала в концертном зале New Wave Hаll. В этом году место проведение конкурса не изменится.
Сегодня пройдет церемония открытия конкурса и жеребьевка, которая определит порядок выступления исполнителей в первый конкурсный день.