На Венецианском кинофестивале впервые показали сериал

ВЕНЕЦИЯ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Премьера сериала впервые прошла на 73-м Венецианском кинофестивале, была представлена работа "Молодой папа" (The Young Pope) одного из ведущих современных итальянских режиссеров Паоло Соррентино, обладателя "Оскара" за фильм "Великая красота" (La grande bellezza, 2013).

Зрители увидели две серии восьмисерийной эпопеи, которая будет показана осенью по сети частного телевидения Sky в Италии и еще нескольких странах. Картина повествует о воображаемом молодом Папе Римском (Пие XIII в исполнении британского актера Джуда Лоу), который пытается привнести революционные изменения в закостенелую систему Римско-католической церкви. Эксперты единодушно отмечают потрясающую осведомленность автора в тонкостях таинственной жизни за средневековыми стенами папского государства, хотя в основу сюжета положена вымышленная история. Фильм сделан с тонкой иронией, иногда с заметными нотами антиклерикализма, но реакции Ватикана пока не последовало.

В основном конкурсе состоялась премьера фильма всемирно известного французского режиссера Франсуа Озона. Завсегдатай Венецианского кинофестиваля оправдал ожидания своих поклонников. Действие мелодрамы "Франс" (Franz) происходит между Германией и Францией в 1919 году, впервые Озон прикоснулся к теме горечи поражения и торжества победителей.

Трагическая судьба немецкого солдата, погибшего в бою, переплетается с жизнью убившего его французского пехотинца. Связующим звеном в судьбе этих двух солдат становится Анна, молодая невеста погибшего на фронте Франса. Француз неожиданно появляется у могилы Франса, а потом и в доме его родителей. Разгар национализма и растущего в обеих странах патриотизма вмешиваются в сугубо личную драму крушения любви и надежд.

В очередной раз Франсуа Озон доказал свой безукоризненный вкус, внимание к деталям. Режиссер показал, как в зависимости от драматургических перипетий умеет переходить от черно-белого кино к буйному пышному цвету, создавая обстановку трагедии или праздника.

Всего в основном конкурсе участвуют 20 фильмов, включая "Рай" Андрея Кончаловского. Победителей международное жюри объявит 10 сентября.