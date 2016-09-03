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На Венецианском кинофестивале впервые показали сериал

Культура
3 сентября, 23:12 UTC+3 ВЕНЕЦИЯ /Корр. ТАСС, Алексей Букалов
Обладатель "Оскара" Паоло Соррентино представил на фестивале свой новый сериал "Молодой папа" с Джудом Лоу в роли папы римского
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Джуд Лоу, Паоло Соррентино и Сильвио Орландо

© EPA/ETTORE FERRARI

ВЕНЕЦИЯ, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Премьера сериала впервые прошла на 73-м Венецианском кинофестивале, была представлена работа "Молодой папа" (The Young Pope) одного из ведущих современных итальянских режиссеров Паоло Соррентино, обладателя "Оскара" за фильм "Великая красота" (La grande bellezza, 2013).

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Новый фильм Тома Форда показали на 73-м Венецианском кинофестивале

Зрители увидели две серии восьмисерийной эпопеи, которая будет показана осенью по сети частного телевидения Sky в Италии и еще нескольких странах. Картина повествует о воображаемом молодом Папе Римском (Пие XIII в исполнении британского актера Джуда Лоу), который пытается привнести революционные изменения в закостенелую систему Римско-католической церкви. Эксперты единодушно отмечают потрясающую осведомленность автора в тонкостях таинственной жизни за средневековыми стенами папского государства, хотя в основу сюжета положена вымышленная история. Фильм сделан с тонкой иронией, иногда с заметными нотами антиклерикализма, но реакции Ватикана пока не последовало.

В основном конкурсе состоялась премьера фильма всемирно известного французского режиссера Франсуа Озона. Завсегдатай Венецианского кинофестиваля оправдал ожидания своих поклонников. Действие мелодрамы "Франс" (Franz) происходит между Германией и Францией в 1919 году, впервые Озон прикоснулся к теме горечи поражения и торжества победителей.

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Трагическая судьба немецкого солдата, погибшего в бою, переплетается с жизнью убившего его французского пехотинца. Связующим звеном в судьбе этих двух солдат становится Анна, молодая невеста погибшего на фронте Франса. Француз неожиданно появляется у могилы Франса, а потом и в доме его родителей. Разгар национализма и растущего в обеих странах патриотизма вмешиваются в сугубо личную драму крушения любви и надежд.

В очередной раз Франсуа Озон доказал свой безукоризненный вкус, внимание к деталям. Режиссер показал, как в зависимости от драматургических перипетий умеет переходить от черно-белого кино к буйному пышному цвету, создавая обстановку трагедии или праздника.

Всего в основном конкурсе участвуют 20 фильмов, включая "Рай" Андрея Кончаловского. Победителей международное жюри объявит 10 сентября.

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