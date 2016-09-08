Усадьбу Афанасия Фета восстановят в Курской области

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Усадьбу Афанасия Фета, которую Иван Тургенев называл "маленькой Швейцарией", восстановят в Золотухинском районе Курской области. Об этом сообщили в четверг в комитете информации и печати региона.

"В этом году приступили к реставрации первого этажа дома. На восстановление и на флигель выделено около 10 млн рублей. На первом этаже будут максимально восстановлены кабинет писателя и буфетная", - сказали там.

При реконструкции будет сохранено окошко в буфетной комнате, через которое прислуга приносила Афанасию Фету чай на рабочее место. Кроме этого, будут восстановлены парадная гостиная, из которой был выход на террасу, а также спальня жены Фета Марьи Петровны. "На этом работы в усадьбе не закончатся. В перспективе - строительство ограждения, ремонт и приспособление под концертный и выставочный залы зданий, где размещались конюшня и каретная", - уточнили в комитете.

Как рассказала директор Курского областного краеведческого музея Ирина Лоташова, Фет называл усадьбу "маленькой Швейцарией". "Писатель сделал такое сравнение после того, как увидел парк и сад. Здесь были посадки роз, сирени, пионов и других многолетников. Все это будет восстановлено и вновь высажено. К пруду будут вести ярусные дорожки, засеянные травой и молодой еловой порослью", - пояснила Лоташова.

Сейчас в парке рядом с усадьбой высажены молоденькие деревца. "К сожалению, почти все деревья, которые помнили Афанасия Фета, были спилены, уцелел до наших дней только один вяз", - отметила директор музея.

По данным комитета информации, за 6 месяцев 2016 года усадьбу посетило 10 тысяч туристов.

История усадьбы

Афанасий Фет приобрел имение в 1877 году. И сразу начал приспосабливать его для жилья в соответствии со своими вкусами. На первом этаже главного дома располагались парадные комнаты - гостиная, столовая и жилые - кабинет поэта, спальня, комната жены. В этом имении он не только писал стихи, но и делал многочисленные переводы с древнегреческого и древнерусского.

До 2009 года в Воробьевке находилась средняя школа, где учились сельские дети, проводились в усадьбе знаменитые фетовские чтения. В 2010 году усадьбу передали на баланс Курскому краеведческому музею, тогда было принято решение начать реконструкцию имения, сделать его памятником культуры. Из областного бюджета на эти цели было выделено 45 млн рублей.

Первая очередь восстановленной усадьбы поэта была торжественно открыта в 2015 году. Экспозиция второго этажа представляла рабочий кабинет, библиотеку, бильярдную и гостевые комнаты. Сотрудники музея воссоздали максимально приближенную к тому времени среду: была приобретена антикварная и отреставрирована старинная мебель, предметы домашней обстановки, изготовлены копии имевшихся в доме картин и портретов, реконструирован интерьер залов усадьбы.