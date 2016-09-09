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Кличко пообещал провести "Евровидение-2017" на высоком уровне

Культура
9 сентября, 20:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС
Мэр Киева отметил, что с уважением относится к другим городам, которые претендовали на проведение мероприятия, и пригласил их представителей принять участие в подготовке к конкурсу
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© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что песенный конкурс "Евровидение" пройдет в украинской столице на высоком уровне. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я убежден, Киев достойно и на высоком уровне проведет песенный конкурс. Cтолица объективно - наиболее подготовленный и приспособлено для проведения такого уровня мероприятий город. Кроме опыта проведения "Евровидения", которое Киев принимал в 2005-м, в украинской столице также проводился финал чемпионата Европы по футболу", - написал он.

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Кличко отметил, что с уважением относится к другим городам, которые претендовали на проведение мероприятия, и пригласил их представителей принять участие в подготовке к конкурсу. "Призываю всех участвовать в организации музыкального события. Мы будем рады видеть всех, рассматривать идеи и помощь, чтобы сделать "Евровидение" большим событием", - подчеркнул мэр.

Ранее было объявлено, что международный песенный конкурс пройдет в Киеве. Украина получила право на проведение "Евровидения-2017" после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944".

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