Новое здание театра Олега Табакова в Москве готово к открытию

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Новое здание театра Олега Табакова в Москве готово к открытиюКультура 12 сентября, 17:06
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Строительные работы в новом задании театра Олега Табакова полностью завершены, и оно готово к открытию. Об этом в понедельник журналистам сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
"Мы полностью завершили строительство нового здания театра Олега Павловича Табакова на улице Гиляровского. На сегодняшний день это уникальный театр в плане технического оснащения. Здесь находится сценический механизм третьего поколения, который пока единственный в России. Перед специалистами стояла непростая задача - на небольшом пространстве вместить довольно объемное оборудование. Одних только подъемно-опускных механизмов здесь 12 штук", - пояснил Бочкарев.
"Зрительный зал рассчитан на 400 мест. Это было особое пожелание руководителя театра Олега Павловича Табакова, по его мнению, это то максимальное пространство, которое актер может охватить энергетически", - добавил он.
Глава департамента не без гордости уточнил, что театр Табакова выразил особую благодарность строителям за прекрасно оборудованную сцену, поместив на витражном стекле нижнего вестибюля надпись: "Создателям суперсцены сердечное спасибо!".
Бочкарев отметил, что площадь нового театра составляет почти 5 тыс. кв. м, это семь этажей, не считая технического. Сцена размером 12 на 13 м оснащена системой барабанного круга с кольцом, тремя встроенными в круг электромеханическими подъемно-опускными платформами, а также механизмом трансформации планшета сцены.
За счет того, что четыре передних ряда кресел убираются в специальный сейф, сцена может увечиться на 17-18 м. В зрительном зале предусмотрена установка для создания специального звука и света, вся эта техника будет управляться при помощи новейшей электронной системы.