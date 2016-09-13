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Ирина Бокова отметила активный вклад России в реализацию программ ЮНЕСКО

Культура
13 сентября, 23:26 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, сентября. /ТАСС
Генеральный директор международной организации выразила признательность послу РФ Элеоноре Митрофановой за ее работу в течение семи лет во главе постоянного представительства России
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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация вносит активный вклад в работу Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, выступая во вторник вечером на приеме в парижской штаб-квартире организации в связи с завершением миссии главы постоянного представительства России Элеоноры Митрофановой.

Бокова отметила, что старт целому ряду важных проектов ЮНЕСКО был дан на международных конференциях в России. "Хочу особо напомнить и о проходившем в минувшем году в Санкт-Петербурге международном культурном форуме, который был посвящен 70-летию ЮНЕСКО", - сказала она.

Генеральный директор международной организации выразила признательность послу Митрофановой за ее работу в течение семи лет во главе постоянного представительства России. "Вы успешно выполняли доверенные Вам участниками ЮНЕСКО обязанности главы Исполнительного совета организации и председателя Комитета по всемирному наследию", - отметила Ирина Бокова.

В ответном слове Элеонора Митрофанова поблагодарила Генерального директора и глав дипломатических представительств за доверие, оказанное ей при избрании на высокие посты в организации, взаимодействие в решении общих задач, которые стоят перед ее участниками. "Россия в полной мере разделяет принципы ЮНЕСКО", - подчеркнула постоянный представитель РФ.

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Персоны
Бокова, Ирина Митрофанова, Элеонора Валентиновна
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