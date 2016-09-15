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Путин поздравил театр Олега Табакова в Москве с открытием новой сцены

Культура
15 сентября, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Президент РФ пожелал коллективу театра дальнейших успехов
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "Московского театра под руководством Олега Табакова" по случаю открытия новой сцены. Текст поздравительной телеграммы опубликован  на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с открытием новой сцены "Московского театра под руководством Олега Табакова" - "На Сухаревской". Это большое и радостное событие - настоящий праздник для вашего коллектива, для всех любителей драматического искусства", - говорится в телеграмме.

Президент выразил убежденность, что с появлением современной площадки у театра появится дополнительная возможность раскрыть творческий потенциал талантливых актеров, режиссеров и художников и воплотить в жизнь интересные новаторские проекты. "Отмечу неиссякаемую энергию и высочайший профессионализм Олега Павловича Табакова, его вдохновенный, подвижнический вклад в развитие театра и лучших традиций отечественной культуры", - подчеркнул глава государства.

Путин пожелал коллективу театра дальнейших успехов, громких премьер и благодарных зрителей.

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