В США скончался обладатель трех Пулитцеровских премий Эдвард Олби

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский драматург, обладатель трех Пулитцеровских премий Эдвард Олби скончался на 89-м году жизни у себя дома на Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на помощника деятеля искусств Джейкоба Холдера.

Причина смерти пока не раскрывается.

Олби считался лучшим драматургом в США после кончины Артура Миллера в 2005 году. Его творческим "коньком" являлись едкий юмор и выбор мрачных тем. Во многих произведениях он писал об одиночестве людей и их неспособности адекватно воспринимать друг друга.

Эдвард Олби был удостоен первой Пулитцеровской премии за пьесу "Неустойчивое равновесие" (A Delicate Balance, 1966) в 1967 году. В 1975 году драматург повторил успех благодаря работе над пьесой "Морской пейзаж" (Seascape, 1975). В 1994 году он завоевал Пулитцеровскую премию за пьесу "Три высокие женщины" (Three Tall Women, 1994). Самым популярным его произведением считается пьеса "Кто боится Вирджинии Вульф?" (Who's Afraid of Virginia Woolf? 1962).