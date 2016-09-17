Балкарский драмтеатр впервые отправился на гастроли в Крым

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НАЛЬЧИК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына Кулиева из Кабардино-Балкарии (КБР) впервые отправился на гастроли в Крым. Об этом журналистам сообщил главный режиссер театра Магомет Атмурзаев.
"Из аэропорта Минеральных вод 26 сотрудников театра вылетают в Симферополь. Мы везем премьеру спектакля "Доктор философии" по пьесе сербского драматурга Бронислава Нушича и сказку, которую поставили по мотивам балкарских народных сказок", - сказал Атмурзаев, отметив, что гастроли организованы в рамках федерального проекта по обмену национальными театрами.
"Наш театр выиграл конкурс, в котором принимали участие еще несколько тюркоязычных театров Северо-Кавказского федерального округа, и по федеральному проекту нам выпала честь выехать и показать свое творчество в Крыму. Язык и вера балкарцев и крымских татар едины, и мы всегда находили взаимопонимание", - добавил он.
Гастроли продлятся 10 дней. Спектакли будут показаны в Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре в Симферополе. Кроме того, по словам Атмурзаева, сказку планируется показать и в остальных городах республики.
"Гастроли продлятся 10 дней. За это время мы рассчитываем, что связи с театром, с труппой которого знакомы по фестивалям тюркоязычных театров в Казани и Уфе, окрепнут", - отметил режиссер.