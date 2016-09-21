Дмитрий Дибров вошел в состав жюри международной телепремии Eutelsat TV Awards

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров вошел в состав жюри международной премии в области кабельного и спутникового телевидения Eutelsat TV Awards. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Первого канала. Всемирной сети".
Ежегодная премия Eutelsat TV Awards вручается с 1998 года лучшим тематическим каналам, транслируемым через спутники Eutelsat.
В пресс-службе отметили, что "в этом году заседание жюри, в которое вошли представители России, Италии, Турции, Германии, Франции, Латинской Америки и Англии, пройдет в Париже 24 и 25 сентября". "В этом году Россию представит член Академии российского телевидения, журналист, популярный телеведущий Дмитрий Дибров", - добавили в пресс-службе.
"Я очень рад, что буду представлять Россию на этом международном конкурсе. Я работаю на телевидении уже 30 лет и знаю все тонкости этой отрасли. На нашем рынке есть много достойных награды телевизионных каналов, и я надеюсь, что мы увидим их среди победителей", - сказал Дибров ТАСС.
Победители Eutelsat TV Awards будут объявлены на торжественной церемонии в Милане 25 ноября 2016 года.