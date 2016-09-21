Чурикова: "Рай" Кончаловского может взять "Оскар", если не вмешается политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Фильм Андрея Кончаловского "Рай" может получить премию "Оскар", если не вмешается политика. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказала популярная российская актриса Инна Чурикова, которая приехала в Екатеринбург на Первый уральский фестиваль уральского кино.

"Кончаловский - очень талантливый режиссер. Я бы хотела пожелать победы на "Оскаре" его фильму и всем нам. Но мне кажется, что сейчас все так тенденциозно. Политика вмешивается в искусство или спорт, думаю, это может помешать", - отметила Чурикова.

Ранее Оскаровский комитет России выдвинул на американскую премию "Оскар" картину Кончаловского "Рай" в номинации "Лучший зарубежный фильм".

В фильме "Рай" (Россия, Германия) переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли в нем исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт.