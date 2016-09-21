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Глеб Самойлов обжалует решение суда, разрешившего его брату исполнять 172 песни группы

Культура
21 сентября, 16:54 UTC+3 Москва Москва 21, сентября. /ТАСС
Также его адвокат отметила, что если и Мосгорсуд отклонит иск Глеба Самойлова, то они не остановятся на этом и подадут жалобу в последующие инстанции
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Глеб Самойлов

Глеб Самойлов

© Александр Рюмин/ТАСС

Москва, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший солист рок-группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов собирается в скором времени обжаловать в Мосгорсуде решение Савеловского суда, который в среду разрешил исполнять его брату Вадиму 172 песни группы. Об этом ТАСС сообщила адвокат Глеба Самойлова Алиса Образцова.

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"Мы хотим добиться двух правильных результатов. Первый - получить решение суда в пользу Глеба; второй - доказать общественности, что правда находится на стороне автора песен, а не его брата. Хочется верить, что в Мосгорсуде будет принято правильное решение, в отличие от сегодняшнего, принятого судьей Савеловского суда", - сказала она.

Также адвокат отметила, что если и Мосгорсуд отклонит иск Глеба Самойлова, то они не остановятся на этом и подадут жалобу в последующие инстанции.

Представитель ответчика Павел Дуксин, в свою очередь, назвал иск "абсурдным и деструктивным", так как песни группы являются "наследием обоюдного творчества". Также он сообщил, что его доверитель не собирается подавать каких-либо встречных заявлений или исков.

Глеб Самойлов подал иск к своему старшему брату с требованием запретить исполнять написанные им песни. По мнению истца, Вадим Самойлов нарушает его авторские права.

Рок-группа "Агата Кристи" была основана в 1985 году. Более 10 лет она являлась одним из самых популярных российских музыкальных коллективов. В 2010 году братья Самойловы записали последний альбом "Эпилог", после чего группа официально распалась.

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