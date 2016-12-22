Союз кинематографистов Санкт-Петербурга временно переведёт свои дела в Москву

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МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, который признан банкротом, временно переведёт свою деятельность в Москву. Об этом сообщил в четверг председатель союза Санкт-Петербурга Сергей Снежкин на пленуме Союза кинематографистов РФ в столичном Доме кино.
"У нас арестованы счета, у нас постоянно идут суды, меня отстранили от должности, мы обворованы, оболганы", - заявил Снежкин, добавив, что Союз Санкт-Петербурга признан банкротом. Пока идут тяжбы режиссёр предлагает перевести Союз на управление из Москвы, "чтобы никто ничего не мог сделать". "Также мы хотим, чтобы пока вся наша деятельность была переведена в Москву", - добавил Снежкин.
Кроме того, он хотел бы перевести все дела, связанные с Домом кино, который располагается в центре Санкт-Петербурга, на Союз кинематографистов РФ. "Надеемся, что скоро у судей, у правоохранительных органов этот ужас в головах закончится, и Союз начнёт нормально работать", - сказал Снежкин, поблагодарив председателя российской организации Никиту Михалкова за помощь и поддержку.
В свою очередь Михалков заметил на пленуме, что эти вопросы уже обсуждались несколько лет назад в Санкт- Петербурге, и Союз кинематографистов РФ уже предлагал свою помощь. "Но тогда вольное общество сказало: "Кому вы верите, они хотят нас ограбить, это все алчная Москва, - пояснил Михалков. - Хотя тогда мы просили руководство питерского Союза (с декабря 2011 по август 2012 годов им руководил режиссёр Дмитрий Месхиев - прим. ТАСС) просто привести устав в порядок, чтобы он стал отделением российского Союза".
Режиссёр подчеркнул, что Союз кинематографистов РФ и сейчас готов оказать помощь Союзу Санкт-Петербурга. "Но вывод у меня один: давайте не загонять в угол ситуацию", - сказал Михалков. В итоге на пленуме большинством голосов было принято решение оказывать Союзу Санкт-Петербурга всестороннюю поддержку - в частности, писать открытые письма и необходимые заявления в полицию. Кроме того, решено "временно перевести деятельность организации в Москву".
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 21 апреля этого года признал Союз кинематографистов Петербурга банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Замглавы Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев сообщил тогда ТАСС со ссылкой на заключение независимых аудиторов, что банкротство произошло в результате действий его бывшего руководства и дома творчества кинематографистов "Репино". В материалах дела сообщалось, что поводом для иска стал невыплаченный заем, выданный дому творчества. При недостатке денежных средств расплатиться за него должен был сам союз.
В июне председатель союза Сергей Снежкин сообщил, что его отстранили от должности, лишили полномочий на общем собрании правления.
Ранее ТАСС сообщал, что суд отказал Союзу кинематографистов России в прекращении дела о банкротстве Союза кинематографистов Петербурга, при этом федеральный союз погасил долги союза-банкрота на 16,5 млн рублей и стал самым крупным кредитором должника с правом мажоритарного голоса. По словам конкурсного управляющего, на середину августа этого года заявленные требования кредиторов составили 29,5 млн рублей.