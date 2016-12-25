В театрах Москвы и Петербурга почтят память погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Ведущие петербургские театральные и музыкальные учреждения почтят память погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи, среди которых солисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и художественный руководитель ансамбля Валерий Халилов.

Концерт в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в воскресенье начнется с минуты молчания. "Сегодня вечером органный концерт начнется с минуты молчания, посвященной памяти жертв катастрофы", - сказала ТАСС генеральный директор капеллы Ольга Хомова.

Почтят память погибших и в Михайловском театре.

Уважаемые зрители, сегодня показы балета «Щелкунчик» будут посвящены памяти артистов, погибших в авиакатастрофе над Черным морем. pic.twitter.com/R0wKM6xzHp — Михайловский театр (@Mikhailovsky) 25 декабря 2016 г.

В Мариинском театре пока затруднились сообщить, будут ли в воскресенье какие-либо памятные мероприятия.

в пресс-службе департамента культуры столицы сообщили, что все культурные мероприятия в Москве в воскресенье будут начинаться с минуты молчания.

"Все увеселительные мероприятия, которые завтра проводит департамент культуры города Москвы, отменены в связи с объявленным трауром в стране", - уточнили в пресс-службе.

26 декабря в России объявлено общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в воскресенье утром, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списках находившихся на борту числятся 92 человека. Обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.