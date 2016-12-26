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Для трансляции спектаклей в кино понадобятся прокатные удостоверения

Культура
26 декабря, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
В пресс-службе Минкультуры РФ отметили, что прокатное удостоверение необходимо будет получать, например, при демонстрациях в кинозалах трансляций оперных спектаклей
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© Алексей Константинов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Прокатные удостоверения теперь необходимо будет получать и для трансляций спектаклей в кинотеатрах. Об этом  ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление Правительства РФ от 21 декабря - с изменениями в "Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм". Постановлением, в частности, уточнены способы использования фильма, для которых нужно получать прокатное удостоверение. К уже существующим пунктам о трех видах документа (показ фильма в кинозале, прокат фильма на материальном носителе и показ фильма в кинозале и прокат фильма на материальном носителе) был добавлен еще один - "показ фильма другими техническими способами".

В пресс-службе Минкультуры ТАСС пояснили, что данные изменения было необходимо ввести в связи с "приведением Правил соответствие со статьей 3 Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", в частности, с абзацем, дающим определение показа фильма - "показ фильма - публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и другими техническими способами".

"Имеется в виду, что прокатное удостоверение теперь необходимо будет получать, например, при демонстрациях в кинозалах трансляций оперных спектаклей, которые в последнее время получили широкое распространение", - отмечается в комментарии министерства.

В пресс-службе ведомства ТАСС также уточнили, что подобные изменения не распространяются на показ фильма в онлайн-кинотеатрах.

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