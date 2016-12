Кэрри Фишер успела завершить съемки в новом эпизоде "Звездных войн"

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американская актриса Кэрри Фишер, скончавшаяся во вторник, появится в образе генерала Леи Органы в новом, уже восьмом, эпизоде "Звездных войн", поскольку все сцены с ее участием уже отсняты. Однако дальнейшая судьба ее героини пока неизвестна.

Новая часть, сюжет которой держится в строжайшей тайне, выйдет на экраны в 2017 году. Как сообщили представители кинокомпании Lucasfilm, Фишер успела завершить свое участие в данном проекте еще летом. Однако киностудия Disney, которой сейчас принадлежат права на "Звездные войны", собирается сделать третий фильм. Съемки девятого эпизода должны стартовать в следующем году, а премьера намечена на 2019 год.

В седьмом эпизоде "Звездные войны. Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015) героиня Фишер, несмотря на немолодой возраст, вновь оказалась на передовой. Возглавив Сопротивление, организованное новой галактической республикой, генерал Лея Органа боролась с Первым орденом - военизированной группировкой, которая была создана из остатков прежней Империи после событий шестого эпизода "Возвращение джедая" (Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi, 1983).

Режиссер будущего девятого эпизода киносаги Колин Треворроу признавался, что в восторге от того, что ему выпала возможность работать с героями первоначальной трилогии. "Они иконы, но это также люди, которые сталкивались с тяжелыми утратами и опасностями на протяжении всех этих фильмов", - сказал он.

Теперь поклонники "Звездных войн" опасаются не столько "сюжетной смерти" Леи, сколько попытки заменить актрису компьютерной моделью. Подобный пример уже есть. В этом году в фильме "Изгой-один" (Rogue-One), который считается первым полнометражным спин-оффом киноэпопеи, на экране появились сразу два персонажа, воссозданные с помощью компьютерной графики.

Действие "Изгоя-один" разворачивается до событий четвертого эпизода "Новая надежда" (Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977). В частности, художникам пришлось нарисовать губернатора Таркина, одного из героев самых первых серий. Игравший его британский актер Питер Кушинг скончался в 1994 году. В той же кинокартине в конце появляется и молодая принцесса Лея, но не в исполнении Фишер, а в виде графической модели.