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Объединение факультетов ГИТИСа вызывало недоумение в Союзе театральных деятелей

Культура
29 декабря, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Союз рекомендовал детально проработать идею объединения факультетов в ГИТИСе
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Григорий Заславский

Григорий Заславский

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Инициатива ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григория Заславского, связанная с объединением театроведческого и продюсерского факультетов вуза, требует детальной проработки и предварительных обсуждений с коллективом ГИТИСа. К такому выводу пришла комиссия по театральному образованию Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе СТД, участники заседания, которое прошло 27 декабря, "отметили, что ректор как избранный руководитель ВУЗа, облеченный доверием коллектива, вправе вносить и отстаивать перед коллективом любой проект, нацеленный на улучшение деятельности вуза". Однако, считают эксперты, "подобные инициативы требуют детальной проработки и предварительных обсуждений со всеми заинтересованными сторонами".

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Кроме того, участники заседания выразили недоумение в связи с "нарушением существующих в ГИТИСе традиций коллегиальности в принятии решений, открытости перед коллективом вуза, породившим конфликтную ситуацию среди педагогов ГИТИСа, его студентов и выпускников".

В комиссию, в частности, вошли Владимир Урин, Кирилл Крок, Дмитрий Брусникин и другие. На заседании отмечалось, что "театроведение и продюсирование - две разные профессии, нуждающиеся в принципиально разных системах подготовки специалистов".

Ранее Заславский сообщил ТАСС, что на Ученом совете было принято решение объединить продюсерский и театроведческий факультеты ГИТИСа. По словам ректора, это "связано с тем, что почти все российские фестивали курируют театральные критики", поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела. Позднее Заславского поддержало Минкультуры, однако многие критики и преподаватели ГИТИСа попросили ректора провести повторный Ученый совет и обосновать свою позицию.

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Заславский, Григорий Анатольевич
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