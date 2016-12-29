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"По следам викинга": что вы знаете о князе Владимире

Культура
29 декабря, 19:00 UTC+3
ТАСС подготовил тест о правителе, крестившем Русь и о том, что его окружало
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Викинг"

Кадр из фильма "Викинг"

© filmpro.ru

В четверг, 29 декабря, в российском прокате стартует "Викинг" — исторический фильм, созданный по мотивам "Повести временных лет" и рассказывающий о жизни князя Владимира. ТАСС предлагает пройти тест и проверить, что вы знаете о крестителе Руси и о событиях того времени.

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