"По следам викинга": что вы знаете о князе Владимире

В четверг, 29 декабря, в российском прокате стартует "Викинг" — исторический фильм, созданный по мотивам "Повести временных лет" и рассказывающий о жизни князя Владимира. ТАСС предлагает пройти тест и проверить, что вы знаете о крестителе Руси и о событиях того времени.

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