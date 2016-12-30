Триптих памяти Джорджа Майкла появился на стене одного из домов Лондона

ЛОНДОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Триптих памяти культового британского певца Джорджа Майкла, который скончался на Рождество, появился 29 декабря на стене одного из домов в Лондоне. Об этом написала газета Evening Standard.

Автором произведения стал известный мастер стрит-арта под псевдонимом Pegasus (Пегас) - выходец из Чикаго и поклонник творчества Энди Уорхола. Он работает на севере Лондона анонимно, как и его знаменитый коллега Бэнкси.

Триптих появился на улице Грейт Истерн стрит в районе Шордитч. На него у Pegasus ушло четыре часа, причем артисту пришлось работать в довольно необычных для Лондона погодных условиях - при небольшом морозе.

Работа быстро привлекла внимание прохожих, которые сразу стали снимать ее на мобильные телефоны, причем некоторые делали это, не скрывая слез.

Композиция состоит из трех одинаковых изображений певца, выполненных в разных цветовых гаммах - малиновой, голубой и черной, что напоминает о стилистике Уорхола. Джордж Майкл изображен еще молодым, в имидже времен выхода его альбома Faith (выпущен в 1987 году). Музыкант стоит в задумчивости, сложив руки и скомкав сценический пиджак, с левой стороны картины снизу вверх идет надпись: Never Gonna Dance Again ("Никогда больше не буду танцевать"). Это фраза из первого сольного сингла исполнителя Careless Whisper, выпущенного в 1984 году.

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра. Он приобрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Джордж Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. За время карьеры исполнителя - в составе дуэта и сольной - было продано более 100 млн альбомов с его записями.