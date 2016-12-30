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Триптих памяти Джорджа Майкла появился на стене одного из домов Лондона

Культура
30 декабря, 1:31 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Автором произведения стал известный мастер стрит-арта под псевдонимом Pegasus (Пегас) - выходец из Чикаго и поклонник творчества Энди Уорхола
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ЛОНДОН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Триптих памяти культового британского певца Джорджа Майкла, который скончался на Рождество, появился 29 декабря на стене одного из домов в Лондоне. Об этом написала газета Evening Standard.

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Автором произведения стал известный мастер стрит-арта под псевдонимом Pegasus (Пегас) - выходец из Чикаго и поклонник творчества Энди Уорхола. Он работает на севере Лондона анонимно, как и его знаменитый коллега Бэнкси.

Триптих появился на улице Грейт Истерн стрит в районе Шордитч. На него у Pegasus ушло четыре часа, причем артисту пришлось работать в довольно необычных для Лондона погодных условиях - при небольшом морозе.

Работа быстро привлекла внимание прохожих, которые сразу стали снимать ее на мобильные телефоны, причем некоторые делали это, не скрывая слез.

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Композиция состоит из трех одинаковых изображений певца, выполненных в разных цветовых гаммах - малиновой, голубой и черной, что напоминает о стилистике Уорхола. Джордж Майкл изображен еще молодым, в имидже времен выхода его альбома Faith (выпущен в 1987 году). Музыкант стоит в задумчивости, сложив руки и скомкав сценический пиджак, с левой стороны картины снизу вверх идет надпись: Never Gonna Dance Again ("Никогда больше не буду танцевать"). Это фраза из первого сольного сингла исполнителя Careless Whisper, выпущенного в 1984 году.

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра. Он приобрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham!  со своим одноклассником Эндрю Риджли. После распада коллектива в 1986 году Джордж Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. За время карьеры исполнителя - в составе дуэта и сольной - было продано более 100 млн альбомов с его записями.

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