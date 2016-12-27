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СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детям

Культура
27 декабря, 15:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, декабря. /ТАСС
По данным The Daily Mirror, капитал певца составлял около $130 млн, при этом он щедро жертвовал на благотворительность, лично направлял деньги остро нуждающимся и сам работал в приюте для бездомных
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Джордж Майкл

Джордж Майкл

© EPA/PETER KOLLANYI

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Часть состояния британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося в воскресенье на 54-м году жизни, будет разделена между его крестными детьми, сообщает газета The Daily Mirror.

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По ее данным, капитал исполнителя составлял почти £105 млн (около $130 млн). Он щедро жертвовал на благотворительные цели, лично направлял деньги остро нуждающимся. Сам работал в приюте для бездомных, но настоятельно просил других волонтеров держать его деятельность в секрете.

Но и после кончины, по утверждению The Daily Mirror, у него осталось крупное состояние, долю которого могут унаследовать крестники. Среди них - дети 55-летнего популярного английского актера, музыканта и одно время телеведущего Мартина Кемпа - сын Роман и дочь Харли Мун. Издание также называет в числе возможных наследников Блюбелл, дочь британской певицы Джери Холлиуэлл, добившейся известности в середине 1990-х в составе женской поп-группы Spice Girls.

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СМИ: причиной смерти Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность

Джордж Майкл умер в рождественский день 25 декабря у себя дома, в загородном особняке в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир. Врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть певца, прибыли туда в 13:42 по британскому времени (16:42 мск) в воскресенье.

Британские правоохранительные органы пока трактуют смерть музыканта как невыясненную, но никаких подозрительных обстоятельств, связанных с его кончиной, не выявлено. "На данном этапе смерть расценивается как с не установленными причинами, но не вызывающая подозрений. Вскрытие тела будет проведено в соответствующее время", - сообщила полиция округа Тэмз-Вэлли, предупредив, что дополнительная информация не будет распространяться до завершения этих процедур.

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Биография британского певца Джорджа Майкла

Между тем менеджер певца Майкл Липман заявил, что причиной смерти Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. СМИ также пишут о том, что музыкант тихо ушел из жизни во сне, не испытав никакой боли. Как сообщил в газете The Daily Telegraph партнер музыканта Фади Фаваз, в тот роковой день они "должны были пойти на рождественский ужин". "Пришел, чтобы разбудить, а он ушел из жизни. Спокойно лежал в постели. Мы до сих пор не знаем, что произошло", - сказал Фаваз.

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