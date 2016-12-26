Жители Лондона несут цветы к дому Джорджа Майкла

ЛОНДОН, 26 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Многие жители британской столицы несут букеты цветов к лондонскому дому культового британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося в воскресенье на 54-м году жизни.

У калитки сложены десятки букетов, поминальных открыток и свечей.

"Джордж был великим артистом, прекрасным певцом, которого я всегда ценила прежде всего за высокое качество его музыки. Я начала слушать его композиции в 1980-е годы и как-то сразу поняла, что эта музыка выходит за рамки времени и моды", - сказала корреспонденту ТАСС поклонница Майкла.

Майкл умер у себя дома в загородном особняке, который находится в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир. Врачи скорой помощи, зафиксировавшие смерть певца, прибыли туда в 13:42 по местному времени (16:42 мск) в воскресенье.

Британская полиция пока не установила причину смерти. Вместе с тем стражи порядка отметили, что никаких подозрительных обстоятельств не выявлено. "Вскрытие тела будет проведено в соответствующее время", - отметили в полиции округа Тэмз-Вэлли, предупредив, что дополнительная информация не будет распространена до завершения этих процедур.

Вместе с тем менеджер певца Майкл Липпман заявил, что причиной смерти Майкла стала сердечная недостаточность.

Карьера певца

Джордж Майкл (настоящее имя - Георгиос Кириякос Панайоту) родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра, обрел феноменальную популярность в начале 1980-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли.

После распада коллектива в 1986 году Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Его хиты много раз возглавляли музыкальные хит-парады по обе стороны Атлантики.

За время карьеры Майкла в составе дуэта Wham! и как сольного исполнителя было продано более 100 млн альбомов с его записями. Самые известные композиции Майкла в составе Wham! - Club Tropicana и Last Christmas, а сольные - Careless Whisper, Faith, Freedom, Jesus to a Child и другие.

Биография британского певца Джорджа Майкла